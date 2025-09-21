El barco más grande del planeta Tierra: nadie puede cargar con tanto peso

En los mares internacionales, el barco más pesado del planeta Tierra, conocido como Seawise Giant, se distingue como un coloso marítimo. Este barco transportaba petróleo crudo a gran escala, conectando puertos y refinerías en todo el mundo.

Cada viaje representaba un despliegue logístico y de ingeniería sin igual, moviendo cargas que superan cualquier referencia conocida. Su tamaño y capacidad lo convierten en el barco más imponente del planeta Tierra, una verdadera ciudad flotante sobre los océanos.

Cómo es el barco más pesado del planeta Tierra

El Seawise Giant dejó de existir de forma operativa en 2009, cuando fue vendido a India para su desmantelamiento. El proceso de desguace se completó en 2010 en Alang, Gujarat, por lo que desde entonces dejó de navegar y dejó de operar en el planeta Tierra.