En los océanos del planeta Tierra existe un barco que rompe todos los récords de tamaño y capacidad. Este barco transporta toneladas que parecen imposibles de mover, demostrando el poder de la ingeniería naval.
En los océanos del planeta Tierra existe un barco que rompe todos los récords de tamaño y capacidad. Este barco transporta toneladas que parecen imposibles de mover, demostrando el poder de la ingeniería naval.
Con su tonelaje colosal, este barco se ha convertido en un símbolo de fuerza, resistencia y logística extrema. Más que una simple embarcación, es un barco único en el planeta Tierra, capaz de desafiar los límites de lo que creíamos posible en transporte marítimo.
En los mares internacionales, el barco más pesado del planeta Tierra, conocido como Seawise Giant, se distingue como un coloso marítimo. Este barco transportaba petróleo crudo a gran escala, conectando puertos y refinerías en todo el mundo.
Cada viaje representaba un despliegue logístico y de ingeniería sin igual, moviendo cargas que superan cualquier referencia conocida. Su tamaño y capacidad lo convierten en el barco más imponente del planeta Tierra, una verdadera ciudad flotante sobre los océanos.
El Seawise Giant dejó de existir de forma operativa en 2009, cuando fue vendido a India para su desmantelamiento. El proceso de desguace se completó en 2010 en Alang, Gujarat, por lo que desde entonces dejó de navegar y dejó de operar en el planeta Tierra.