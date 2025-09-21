Inicio Sociedad Barco
El barco más grande del planeta Tierra: nadie puede cargar con tanto peso

En los océanos del planeta Tierra, un barco colosal desafía todos los límites de la ingeniería naval al transportar toneladas enormes con fuerza y precisión

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
En los océanos del planeta Tierra existe un barco que rompe todos los récords de tamaño y capacidad. Este barco transporta toneladas que parecen imposibles de mover, demostrando el poder de la ingeniería naval.

Con su tonelaje colosal, este barco se ha convertido en un símbolo de fuerza, resistencia y logística extrema. Más que una simple embarcación, es un barco único en el planeta Tierra, capaz de desafiar los límites de lo que creíamos posible en transporte marítimo.

Con su tonelaje colosal, el barco récord del planeta Tierra desafía los límites del transporte marítimo y redefine lo posible en ingeniería naval.

En los mares internacionales, el barco más pesado del planeta Tierra, conocido como Seawise Giant, se distingue como un coloso marítimo. Este barco transportaba petróleo crudo a gran escala, conectando puertos y refinerías en todo el mundo.

Cada viaje representaba un despliegue logístico y de ingeniería sin igual, moviendo cargas que superan cualquier referencia conocida. Su tamaño y capacidad lo convierten en el barco más imponente del planeta Tierra, una verdadera ciudad flotante sobre los océanos.

Cada viaje de este barco del planeta Tierra representa una proeza logística que mueve enormes cantidades de recursos a través de los océanos con precisión y seguridad.

Cómo es el barco más pesado del planeta Tierra

El Seawise Giant dejó de existir de forma operativa en 2009, cuando fue vendido a India para su desmantelamiento. El proceso de desguace se completó en 2010 en Alang, Gujarat, por lo que desde entonces dejó de navegar y dejó de operar en el planeta Tierra.

  • Longitud: el barco del planeta Tierra mide 458,5 metros de eslora.
  • Tonelaje muerto: el barco más pesado del planeta Tierra tiene capacidad de 564.763 toneladas.
  • Desplazamiento total: llega hasta 657.019 toneladas con carga completa.
  • Tipo: ULCC (Ultra Large Crude Carrier), un barco del planeta Tierra especializado en petróleo.
  • Puertos de operación: conectaba refinerías y terminales de todo el planeta Tierra.
  • Tripulación: cientos de profesionales operan este barco récord del planeta Tierra.
  • Impacto visual: este barco del planeta Tierra domina el océano y parece una ciudad flotante.

