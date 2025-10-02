comesaña Comesaña fue una de las buenas noticias para los argentinos en el Masters de Shanghai.

Dos buenas noticias se sumaron a la victoria de Báez y fueron los triunfos de Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña en el comienzo de esta jornada de jueves. El primero se vio beneficiado por el abandono del francés Terence Atmane cuando el partido estaba 4-4 en el primer parcial; y el segundo dejó en el camino a Ugo Blanchet luego de imponerse por 6-4 y 6-2. El rival de Camilo Ugo Carabelli será Alex De Miñaur mientras que el de Comesaña será Lorenzo Musetti.

Las malas noticias llegaron con las derrotas de Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo. El primero cayó por 6-3, 4-6 y 4-6 ante Valentin Royer (surgido de la qualy); y el segundo perdió por 6-3, 6(5)-7(7) y 3-6 ante el local Bu Yunchaokete.

Francisco Cerúndolo hará su debut ante el francés Adrian Mannarino en el inicio de la segunda ronda del Masters de Shanghai.