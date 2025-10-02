El Masters de Shanghai arrancó para los argentinos. 

El Masters de Shanghai dio inicio a la acción de los tenistas argentinos con una diversidad de resultados para los representantes nacionales. Ayer hizo su estreno Sebastián Báez y en la jornada de hoy saltaron a la cancha Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo. Francisco Cerúndolo hará su estreno en segunda ronda.

Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo, anunció que no jugará el Masters 1000 por algunos problemas físicos y será baja luego de consagrarse en Tokio. Jannik Sinner se estrenará también en la segunda ronda del Masters de Shanghai frente al alemán Daniel Altmaier; mientras que Novak Djokovic se medirá en el debut ante Marin Cilic, verdugo de Corentin Moutet.

Buenas y malas para los tenistas argentinos en el Masters de Shanghai

Para Sebastián Báez, el amanecer del torneo fue más que positivo debido a que se impuso al local Zhizhen Zhang por 2-6, 6-3 y 6-4. En la siguiente instancia se medirá ante el número 10 del mundo, el danés Holger Rune.

Comesaña fue una de las buenas noticias para los argentinos en el Masters de Shanghai.

Dos buenas noticias se sumaron a la victoria de Báez y fueron los triunfos de Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña en el comienzo de esta jornada de jueves. El primero se vio beneficiado por el abandono del francés Terence Atmane cuando el partido estaba 4-4 en el primer parcial; y el segundo dejó en el camino a Ugo Blanchet luego de imponerse por 6-4 y 6-2. El rival de Camilo Ugo Carabelli será Alex De Miñaur mientras que el de Comesaña será Lorenzo Musetti.

Las malas noticias llegaron con las derrotas de Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo. El primero cayó por 6-3, 4-6 y 4-6 ante Valentin Royer (surgido de la qualy); y el segundo perdió por 6-3, 6(5)-7(7) y 3-6 ante el local Bu Yunchaokete.

Francisco Cerúndolo hará su debut ante el francés Adrian Mannarino en el inicio de la segunda ronda del Masters de Shanghai.

