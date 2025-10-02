El Masters de Shanghai dio inicio a la acción de los tenistas argentinos con una diversidad de resultados para los representantes nacionales. Ayer hizo su estreno Sebastián Báez y en la jornada de hoy saltaron a la cancha Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo. Francisco Cerúndolo hará su estreno en segunda ronda.
Masters de Shanghai: malas y buenas noticias para los tenistas argentinos
Los tenistas argentinos comenzaron su actividad en el Masters de Shanghai con diversidad de resultados