Del Potro y Federer, nominados al Salón de la Fama del tenis: cómo votar a La Torre de Tandil

El Jurado del ITHF (International Tennis Hall of Fame) está compuesto por unos 140 periodistas, historiadores y miembros del Salón de la Fama que emitirán su voto.

Los 3 candidatos con más votos entre los fans recibirán puntos porcentuales adicionales ya que para ser elegido, un candidato debe recibir un voto afirmativo en el 75% o más del jurado, o un total combinado del 75% o más entre el Jurado y la votación de los aficionados.

Los fans pueden votar por todos los nominados, pero solo una vez y en la categoría de jugador, la misma en la que ingresaron Gabriela Sabatini en 2006 y Guillermo Vilas en 1991.

El Salón de la Fama está en Newport, Estados Unidos, y el ingreso de los jugadores nominados se realiza cada año en el torneo denominado Hall of Fame Open que se juega sobre césped, en julio de cada año.

roger-federer-juan-martin-del-potro2.jpg

Los requisitos para ingresar al Salón de la Fama del tenis