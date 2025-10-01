Del Potro y Federer, nominados al Salón de la Fama del tenis: cómo votar a La Torre de Tandil

Inicio Ovación Tenis Juan Martín Del Potro
Juan Martín Del Potro comparte nada menos que con Roger Federer la nominación para ingresar al Salón de la Fama del tenis mundial en 2026 y la votación del público ya está abierta.

Del Potro y Federer en la final del US Open 2009.

Delpo, Roger y la rusa Svetlana Kuznetsova son los tres jugadores nominados para tener el año próximo el máximo honor del tenis que es ingresar al Hall of Fame y para eso la votación de los fans ya está abierta en vote.tennisfame.com

El Jurado del ITHF (International Tennis Hall of Fame) está compuesto por unos 140 periodistas, historiadores y miembros del Salón de la Fama que emitirán su voto.

Los 3 candidatos con más votos entre los fans recibirán puntos porcentuales adicionales ya que para ser elegido, un candidato debe recibir un voto afirmativo en el 75% o más del jurado, o un total combinado del 75% o más entre el Jurado y la votación de los aficionados.

Los fans pueden votar por todos los nominados, pero solo una vez y en la categoría de jugador, la misma en la que ingresaron Gabriela Sabatini en 2006 y Guillermo Vilas en 1991.

El Salón de la Fama está en Newport, Estados Unidos, y el ingreso de los jugadores nominados se realiza cada año en el torneo denominado Hall of Fame Open que se juega sobre césped, en julio de cada año.

Los requisitos para ingresar al Salón de la Fama del tenis

  • Haber competido activamente en el deporte durante los últimos 20 años antes de su elección.
  • No haber competido significativamente en el ATP Tour ni en la WTA durante cinco años anteriores a la elección.
  • Un historial distinguido de logros competitivos del más alto nivel internacional.
  • Integridad, deportividad y carácter.
  • Se postulan jugadores anualmente y no hay un mínimo ni un máximo de jugadores que pueden ser considerados.
  • Si un candidato incluido en la votación no es elegido, permanecerá en esa lista durante los dos años siguientes.

