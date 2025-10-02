¿Cómo les fue a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz sin Alex Arce ni Santino Andino?

En el caso de Chulu, su ausencia tiene que ver con el Mundial Sub 20 de Chile, donde el punta hasta ya marcó un gol (versus Australia), mientras que lo del paraguayo se aboca a su llamado para ser parte de la gira de la Selección paraguaya por Asia en el marco de la fecha FIFA.

Ahora bien, entre ambos anchos de espada hay otra coincidencia: los dos faltaron a 3 partidos en el torneo local, el actual Clausura. El delantero del Tomba se perdió los empates con Barracas Central e Instituto (estaba expulsado) y la reciente derrota ante San Lorenzo (ya estaba en el Mundial).

andino 1 Andino brilla en el Mundial Sub 20.

El 9 leproso pegó la misma cantidad de faltazos, aunque en su caso fueron por lesión. Sin el paraguayo, Independiente Rivadavia cayó contra Boca Juniors, empató versus Tigre y derrotó a Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz van por una victoria

Antes del gran duelo entre mendocinos, la Lepra y el Tomba intentará volver a ganar por el torneo Clausura. Primero jugará Godoy Cruz contra Independiente de Avellanda (domingo 14.30 en el Feliciano Gambarte) y luego lo hará Independiente Rivadavia, el lunes ante Racing Club en Avellaneda (a las 21 hs).

Los partidos de Alex Arce con Paraguay

El delantero goleador jugará con su selección ante Japón (viernes 10 de octubre a las 7.20 am), mientras que el segundo duelo sera versus Corea del Sur (martes 14 de octubre a las 8 de la mañana).