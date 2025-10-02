Granja Benedetti busca fiambrero para sumar a su equipo de trabajo

Tal y como figura en el ya citado anuncio, la empresa asegura que el candidato ideal para quedarse con este trabajo tiene que ofrecer una atención de excelencia al cliente, además de tener habilidad para crear y presentar productos de alta calidad.

En la descripción de las tareas, la empresa asegura que el empleado será el encargado de supervisar la preparación de fiambres, garantizando que cumplen con nuestros altos estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Por otro lado, el rol del trabajo también implicará asesorar a los clientes sobre nuestras opciones de fiambres, ofreciendo recomendaciones personalizadas y solucionando cualquier inquietud que puedan tener. Para lograr esto, el candidato deberá tener capacidad para comunicarse eficazmente.

benedetti, trabajo

Para aplicar a esta oferta de trabajo, siempre según el anuncio, deberás tener mínimamente el secundario completo, tener al menos tres años de experiencia en el rubro y tener entre 25 y 45 años.

Ya lo sabes, si buscas empleo y cumples con los requisitos exigidos por Granja Benedetti, será mejor que apliques a esta vacante para formar parte de una empresa con experiencia.

