Importante empresa busca empleados en Mendoza y otros puntos del país: cómo aplicar

Montemar busca empleados en Mendoza y otros puntos del país

Montemar Compañía Financiera busca seguir creciendo, y es por eso que busca un analista de cobranzas con perfil analítico para optimizar sus distintos procesos. El empleado que buscan debe ser proactivo y ser apasionado de los datos, requisito indispensable para ser parte de esta sólida empresa.

Las tareas que realizarás en Montemar son algunas de las que se muestran a continuación:

Analizar procesos e identificar mejoras para la optimización operativa.

Desarrollar reportes y presentaciones para la toma de decisiones basada en datos.

Colaborar en la implementación de nuevos proyectos.

Para postularte a este empleo, necesitas ser estudiante avanzado o graduado de Ingeniería Industrial, Administración, Contador Público, Economía o carreras afines.

montemar, empleo Montemar busca analista de cobranzas en Mendoza.

Aunque es un requisito excluyente, la empresa valorará los conocimientos en Excel, Análisis de datos y SQL. La disponibilidad es full time, y debes residir en el Gran Mendoza. Lo que ofrece Montemar para quien ingresa es lo siguiente:

Excelentes condiciones de contratación

Beneficio de Home Office

Descuentos en prepagas de primera línea

Día libre por cumpleaños Refrigerio y buen clima laboral

Para postularte ahora, todo lo que tienes que hacer es enviar tu curriculum vitae a [email protected] con el asunto "ANALISTA RECUPERO".

Ofertas de empleo en Córdoba y otros puntos del país

Como se dijo antes, Montemar es una empresa que tiene alcance en distintos puntos del país, y lo cierto es que otra de las provincias que necesita empleados es Córdoba.

empleo, montemar Montemar también necesita de empleados en Córdoba.

Lo que la empresa viene buscando hace apenas un mes es un gerente de sucursal, es decir, un cargo un poco más alto aunque con los mismos beneficios. ¿Estás listo para aplicar?