Descubre tus números de la suerte para hoy.

Descubre tus números de la suerte para hoy.

Como cada día, la numerología nos brinda una combinación de números de la suerte para utilizar jornada tras jornada. Estas cifras son un talismán para el éxito y la fortuna. Además, las mismas tendrán una energía especial este 1 de octubre. A continuación, verás el listado de signos del zodíaco y sus respectivos números para este miércoles.

Hoy, 1 de octubre, es un día marcado por el comienzo de un nuevo mes. Esto significa, para la numerología, que se renuevan las energías, abriéndose un portal que nos invita a liberarnos de las vibras negativas que acumulamos desde septiembre y preparándonos para nuevos comienzos.

En este sentido, el inicio de un nuevo mes representa una oportunidad para comenzar de cero, olvidándonos de lo malo que pudo suceder en septiembre y abriéndonos para recibir buenas noticias desde el plano laboral y afectivo.

Para transitar esta jornada con éxito y fortuna, cada signo del zodíaco deberá tener presente sus números de la suerte que corresponden a este 1 de octubre. Esta combinación de cifras, además, atraerá buenas vibras para todo lo que resta del mes.

numerología
Estos n&uacute;meros de la suerte ser&aacute;n tu talism&aacute;n para hoy.

Estos números de la suerte serán tu talismán para hoy.

Conoce los números de la suerte del 1 de octubre de 2025

  • Aries: 5, 13, 20, 25, 38, 50
  • Tauro: 3, 9, 16, 21, 34, 42
  • Géminis: 3, 10, 12, 24, 46, 55
  • Cáncer: 3, 17, 25, 42, 46, 59
  • Leo: 6, 14, 27, 36, 51, 60
  • Virgo: 5, 21, 30, 33, 45, 52
  • Libra: 2, 13, 22, 28, 37, 49
  • Escorpio: 4, 18, 36, 38, 47, 55
  • Sagitario: 2, 16, 21, 34, 48, 51
  • Capricornio: 9, 13, 22, 35, 42, 56
  • Acuario: 8, 17, 22, 34, 45, 53
  • Piscis: 9, 15, 29, 43, 47, 60
numerología 1
Aqu&iacute; est&aacute;n tus n&uacute;meros de la suerte para hoy.

Aquí están tus números de la suerte para hoy.

¿Cómo utilizar los números de la suerte?

Una vez que identificaste tus números de la suerte, es momento de ponerlos en práctica de inmediato. Una buena opción pasará por escribir las cifras de la fortuna en hojas de laurel seco. Las seis hojas de esta planta deberán colocarse en un cuenco, para posteriormente prenderlas fuego y sahumar cada rincón del hogar.

Frase motivacional del día

El trabajo no es un fin, sino un medio para un fin.

Temas relacionados:

Te puede interesar