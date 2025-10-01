Para transitar esta jornada con éxito y fortuna, cada signo del zodíaco deberá tener presente sus números de la suerte que corresponden a este 1 de octubre. Esta combinación de cifras, además, atraerá buenas vibras para todo lo que resta del mes.

numerología Estos números de la suerte serán tu talismán para hoy.

Conoce los números de la suerte del 1 de octubre de 2025

Aries: 5, 13, 20, 25, 38, 50

Tauro: 3, 9, 16, 21, 34, 42

Géminis: 3, 10, 12, 24, 46, 55

Cáncer: 3, 17, 25, 42, 46, 59

Leo: 6, 14, 27, 36, 51, 60

Virgo: 5, 21, 30, 33, 45, 52

Libra: 2, 13, 22, 28, 37, 49

Escorpio: 4, 18, 36, 38, 47, 55

Sagitario: 2, 16, 21, 34, 48, 51

Capricornio: 9, 13, 22, 35, 42, 56

Acuario: 8, 17, 22, 34, 45, 53

Piscis: 9, 15, 29, 43, 47, 60

numerología 1 Aquí están tus números de la suerte para hoy.

¿Cómo utilizar los números de la suerte?

Una vez que identificaste tus números de la suerte, es momento de ponerlos en práctica de inmediato. Una buena opción pasará por escribir las cifras de la fortuna en hojas de laurel seco. Las seis hojas de esta planta deberán colocarse en un cuenco, para posteriormente prenderlas fuego y sahumar cada rincón del hogar.

Frase motivacional del día

El trabajo no es un fin, sino un medio para un fin.