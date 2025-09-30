Hebe Casado defendió la reforma del empleo público: "Mi voto es positivo porque estoy a favor del mérito"

La vicegobernadora, que por segunda vez define para el oficialismo una votación empatada en el Senado, explicó que la reforma del Estatuto del Empleado Público alcanza únicamente al personal de la administración central, sin afectar a docentes, policías ni profesionales de la salud.

En los alrededores de la Legislatura provincial, ATE encabezó la protesta en contra del proyecto aprobado. Una de las principales apuntadas por los sindicalistas, a sabiendas de que definiría la votación, fue justamente Hebe Casado.

Hebe Casado defendió los cambios en el Estatuto del Empleado Público

La vicegobernadora destacó que entre los cambios aprobados se encuentran "la equiparación de indemnizaciones, la eliminación de cargos hereditarios y la implementación de concursos transparentes y exigentes" para todos los ingresos y ascensos en la planta permanente. Además, dijo, "se simplifican procesos que antes eran trabas burocráticas" tanto para los trabajadores como para el Estado.

Casado subrayó que la reforma fue ampliamente discutida en las comisiones de la Legislatura, aunque el tratamiento en la Cámara de Diputados fue exprés y la oposición reclamó mayor posibilidad de análisis.

"El objetivo siempre fue jerarquizar el empleo público, reconocer al trabajador que cumple con su tarea y dotar al Estado de las herramientas que necesita para ser más eficiente y justo”, aseguró.

Finalmente, la vicegobernadora Hebe Casado enfatizó que “gobernar es hacerse cargo de los desafíos de hoy y pensar en el futuro. Con esta actualización -del Estatuto del Empleado Público- fortalecemos nuestra administración pública y dejamos atrás prácticas que ya no tenían lugar en la Mendoza que queremos construir”.

Empate en la Legislatura

Solo el bloque de Cambia Mendoza avaló la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo. Como la votación resultó empatada con 19 votos afirmativos y 19 negativos, tuvo que desempatar la vicegobernadora Hebe Casado, quien votó a favor.

Ate empleado público Hebe casado ATE reclamó contra la reforma del Estatuto del Empleado Público en la Legislatura, con imágenes de senadores oficialistas y la vice Hebe Casado.

Con esta aprobación definitiva, los cambios en el Estatuto del Empleado Público deberán ser promulgados por el Poder Ejecutivo para que entren en vigencia.