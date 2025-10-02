Golden State Warriors se prepara para una intensa temporada en la NBA

Golden State Warriors activó su mercado de pases en la previa del inicio de un nuevo año de la NBA, buscando pasar págna de la despedida en semifinales de conferencia el pasado campeonato ante Minnesota Timberwolves. Esta antesala de esta temporada, el equipo comandado por el coach Steve Kerr se aseguró la continuidad de Jonathan Kuminga, alero congoleño de 22 años que promete y mucho puertas adentro de la franquicia; además de cerrar la llegada del hermano de Stephen, Seth Curry, a la plantilla del equipo.

A estas dos grandes apuestas se le suman la presencia de Jimmy Butler, Draymond Green y Stephen Curry como los referentes del elenco con sede en San Francisco que buscará dar el batacazo en la liga de básquet más competitiva del mundo.

Otras parejas de hermanos que jugaron juntos en la NBA

antetokoumpo Los Antetokounmpo compartiendo juntos en Milwaukee.