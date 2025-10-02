Los hermanos Stephen y Seth Curry jugarán juntos en la misma franquicia luego de doce años transitando separados sus caminos en la NBA. A partir de la temporada 2025/26, los Curry desplegarán su talento bajo los colores de los Golden State Warriors.
Antes de acordar su arribo como agente libre a los Warriors, Seth Curry jugó la temporada pasada con los Charlotte Hornets y logró un promedio de acierto en sus triples de 45.6%. Este dato no es menor teniendo en cuenta que Sthepen, su hermano, es el primer jugador en toda la historia de la NBA en superar los 4.000 triples en su carrera.
Golden State Warriors activó su mercado de pases en la previa del inicio de un nuevo año de la NBA, buscando pasar págna de la despedida en semifinales de conferencia el pasado campeonato ante Minnesota Timberwolves. Esta antesala de esta temporada, el equipo comandado por el coach Steve Kerr se aseguró la continuidad de Jonathan Kuminga, alero congoleño de 22 años que promete y mucho puertas adentro de la franquicia; además de cerrar la llegada del hermano de Stephen, Seth Curry, a la plantilla del equipo.
A estas dos grandes apuestas se le suman la presencia de Jimmy Butler, Draymond Green y Stephen Curry como los referentes del elenco con sede en San Francisco que buscará dar el batacazo en la liga de básquet más competitiva del mundo.