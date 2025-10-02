La planta de flores lilas ideal para sembrar en octubre y llenar de vida el balcón

no me olvides planta El nombre científico de las "no me olvides" es Myosotis. Imagen: Pexels.

Si quieres aprender a sembrar una encantadora "no me olvides" para decorar el balcón de casa, en este artículo te compartimos una guía práctica sobre los cuidados básicos de la planta.

Cómo sembrar esta planta en el balcón

Puedes plantar una Myosotis desde semillas, las cuales tienen que remojarse 24 horas y deben sembrarse a un centímetro de profundidad en un sustrato húmedo. También, se puede comprar una plántula en un vivero o almacén de jardinería y trasplantarla directo en una maceta en el balcón, preferiblemente en primavera.

Prefiere suelos húmedos pero bien drenados, ricos en materia orgánica. Una mezcla ideal incluye tierra de jardín, compost y perlita para evitar el exceso de humedad en las raíces. No tolera los suelos encharcados, así que hay que asegurarse de que tenga buena aireación.

La "no me olvides" necesita un riego constante, pero moderado. Es importante mantener el suelo húmedo, generalmente durante el crecimiento y la floración, pero no tolera el exceso de agua. Un riego cada dos o tres días es suficiente, aunque puede variar según la estación.

Myosotis Myosotis significa “oreja de ratón” y se debe su nombre a la forma redondeada de las hojas peludas de estas plantas. Imagen: Freepik.

Se adapta a diversas condiciones de luz, no obstante prefiere lugares con semisombra o luz indirecta. En zonas muy calurosas, es mejor resguardarla del sol directo durante las horas más intensas, ya que sus hojas pueden quemarse.