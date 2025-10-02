River y Racing se enfrentan en un duelo especial por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

maxi salas Maximiliano Salas fue el desencandenante de la tensión entre River y Racing en el último mercado de pases.

El elenco de Núñez no encuentra el vuelo futbolístico que supo tener en la era dorada del Muñeco y el fastidio se hace sentir en los hinchas del Millonario. La racha negativa es el peor registro en la historia de club desde el año 2010, en tiempos de Leonardo Astrada como DT. Las dos caídas ante Palmeiras por Libertadores y, luego, las dos derrotas ante Atlético Tucumán y Deportivo Riestra repectivamente por el torneo local, calaron profundo en las arcas del plantel y, si bien las posiciones en las tablas avalan (está segundo en la tabla anual y tercero en su zona en el Torneo Clausura), la decisión de revertir el nivel futbolístico es un hecho.

Por su parte, Racing vive un gran momento. Con estirpe ganadora, la Academia selló su pase a semifinales de la Copa Libertadores luego de derrotar a Vélez y, si bien su realidad en el torneo local no es la mejor (está fuera de la zona de playoffs en el puesto 12), está a poca distancia (tres puntos) de poder meterse en zona de clasificación si suma al menos una victoria en la próxima fecha.

Compitiendo en los tres frentes, el equipo de Gustavo Costas apunta a amargarle aún más el presente a River producto de la tensión generada post salida de Maximiliano Salas desde la Academia.

maravilla martinez Maravilla Martínez es la carta de gol de Racing para los cuartos de final de Copa Argentina.

Probables formaciones de River y Racing por Copa Argentina

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo oNazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny oSantiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.