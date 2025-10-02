Inicio Ovación Fútbol River Plate
River y Racing se enfrentan en un duelo especial por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

River y Racing animarán un duelo particular atravesado por la tensión provocada en el último mercado de pases donde el Millonario ejecutó la cláusula por Maxi Salas (ex jugador de la Academia). El ganador se enfrentará a Independiente Rivadavia en semifinales de Copa Argentina

River y Racing protagonizarán un duelo cargado de tensión por los cuartos de final de la Copa Argentina. 

River y Racing protagonizarán este jueves un cruce especial por los cuartos de final de Copa Argentina. A partir de las 18, en el estadio Gigante de Arroyito, el Millonario y la Academia se enfrentarán en un duelo atravesado por el morbo y la tensión causados en el último mercado de pases luego de que el elenco de Núñez motivara la salida de Maximiliano Salas desde el club de Avellaneda ejecutando la cláusula de recisión de 8 millones de euros.

Hernán Mastrángelo será el juez principal del encuentro y la transmisión será a través de la señal de TyC Sports. El ganador del cotejo se medirá ante Independiente Rivadavia, quien se ubicó en semifinales de Copa Argentina luego de vencer a Tigre por 3 a 1.

Cómo llegan River y Racing al cruce de cuartos de final de Copa Argentina

El presente que atraviesa River no es el más optimista en la antesala de este cotejo. El equipo conducido por Marcelo Gallardo acumula cuatro derrotas consecutivas, entre ellas, la dolorosa eliminación ante Palmeiras por los cuartos de final de Copa Libertadores.

maxi salas
Maximiliano Salas fue el desencandenante de la tensión entre River y Racing en el último mercado de pases.

El elenco de Núñez no encuentra el vuelo futbolístico que supo tener en la era dorada del Muñeco y el fastidio se hace sentir en los hinchas del Millonario. La racha negativa es el peor registro en la historia de club desde el año 2010, en tiempos de Leonardo Astrada como DT. Las dos caídas ante Palmeiras por Libertadores y, luego, las dos derrotas ante Atlético Tucumán y Deportivo Riestra repectivamente por el torneo local, calaron profundo en las arcas del plantel y, si bien las posiciones en las tablas avalan (está segundo en la tabla anual y tercero en su zona en el Torneo Clausura), la decisión de revertir el nivel futbolístico es un hecho.

Por su parte, Racing vive un gran momento. Con estirpe ganadora, la Academia selló su pase a semifinales de la Copa Libertadores luego de derrotar a Vélez y, si bien su realidad en el torneo local no es la mejor (está fuera de la zona de playoffs en el puesto 12), está a poca distancia (tres puntos) de poder meterse en zona de clasificación si suma al menos una victoria en la próxima fecha.

Compitiendo en los tres frentes, el equipo de Gustavo Costas apunta a amargarle aún más el presente a River producto de la tensión generada post salida de Maximiliano Salas desde la Academia.

maravilla martinez
Maravilla Martínez es la carta de gol de Racing para los cuartos de final de Copa Argentina.

Probables formaciones de River y Racing por Copa Argentina

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo oNazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny oSantiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

