4 repelentes que puedes preparar para que tu perro no haga pis dentro de casa

Perro pis Algunas hierbas aromáticas despiden olores que no son tolerados por los perros.

Amoníaco

El amoníaco es un repelente natural que aleja a los perros debido a su fuerte olor. En este caso, solo tienes que mezclar media taza de amoníaco con 2 tazas de agua en un recipiente. Pasa la mezcla a un envase con atomizador. Rocía con esta preparación todos los lugares donde no quieres que los perros orinen.

Hierbas aromáticas

Algunas hierbas tienen aromas más fuertes que otras, y en muchos casos llegan a ser desagradables para los perros. Comienza realizando un concentrado de plantas aromáticas como ajenjo, salvia y ruda. Vierte la mezcla en un envase con atomizador y luego rocía los muebles, la ropa y todos los lugares donde tu perro suele estar.

perro pis El amoníaco y la pimienta de Cayena tienen aromas que no son tolerados por los perros.

Pimienta de Cayena

La pimienta de cayena es una especia que contiene una sustancia llamada capsaicum la cual es capaz de causar irritación en ojos y piel si se tira directamente, si se huele y olfatea solamente ayudará a ahuyentar.

Comienza moliendo en un recipiente o mortero la pimienta de Cayena con pimienta negra normal. Espolvorea los rincones donde tu perro suele hacer pis con este polvo.

Si a pesar de estos repelentes caseros, tu perro sigue haciendo pis dentro de casa, te aconsejamos realizar una consulta con un veterinario, ya que podría haber una razón médica detrás del comportamiento.