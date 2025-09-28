Racing e Independiente se conformaron con un empate en el Cilindro de Avellaneda

Un consuelo para Independiente es que mantuvo su superioridad en el historial ya que fue el empate número 71 entre los clásicos rivales, los Rojos ganaron 84 y los albicelestes apenas 62.

De todos modos, la paridad en los 90' no reflejó ni por asomo esa diferencia histórica, ni tampoco el presente de ambos equipos con Racing peleando la Copa Libertadores e Independiente en una profunda crisis deportiva e institucional.

Lo que viene para Independiente y Racing

En el debut del DT Gustavo Quinteros y sin haber logrado un triunfo en lo que va del Clausura, los visitantes sumaron un punto antes de visitar a Godoy Cruz el próximo domingo 5 de octubre desde las 14:30

"Tenemos que seguir mejorando. Hay un plantel ideal para jugar bien al fútbol. Los jugadores vienen con un desgaste mental donde no se le dan los resultados. Trabajamos mucho más la motivación que en campo" (Gustavo Quinteros).

En tanto Racing tendrá un duro choque ante River, el próximo jueves 2 de octubre a partir de las 18:00 por los cuartos de final de la Copa Argentina.