La serie se definirá en Santiago del Estero y Sarmiento tiene ventaja deportiva porque viene de la Zona Campeonato. Por eso el Chacarero está obligado a ganar al menos uno de los partidos ya que un empate en el resultado global después de los dos partidos favorecerá a su rival.

Gran expectativa en el Este

Hay una gran expectativa entre los hinchas del Atlético San Martín por ver al equipo dirigido por Christian Corrales en la disputa por alcanzar el segundo ascenso a la Primera Nacional, aunque para eso deberá superar nada menos que cuatro instancias para recién llegar a la final en cancha neutral.

Venta de entradas

Se espera una gran convocatoria este viernes por la noche para ver al Albirrojo que viene de terminar en la tercera colocación en la Zona 1 de la Fase Reválida con 15 puntos (ganó 4 partidos, empató 3 y sufrió 2 derrotas).

Sarmiento de La Banda, el rival del Atlético San Martín

Sarmiento finalizó quinto en la Zona B de la segunda dase del Torneo Federal A con 13 puntos, producto de 4 triunfos, un empate y 3 derrotas.

El equipo santiagueño no consiguió clasificarse a los cuartos de final por el primer ascenso algo que estuvo muy cerca de lograr en 2024 cuando perdió la final con Los Andes por 1 a 0.