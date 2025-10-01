El momento de Fabrizio Sartori en Independiente Rivadavia: "Soy consciente de..."

Para Fabrizio Sartori, conservar la calma es fundamental cuando los resultados no son los esperados y complican el panorama respecto de los objetivos propuestos. “Estamos tranquilos, tenemos que ser fuertes. Esto no nos puede desestabilizar porque nos estamos jugando cosas importantes. El grupo está bien, obviamente queremos ganar pero a veces no se puede”, argumentó.

El momento de Fabrizio Sartori en Independiente Rivadavia

Fabrizio Sartori lleva una buena temporada en Independiente Rivadavia. El ex Newell's ha convertido seis goles en este 2025 y, cada vez que le toca ingresar como alternativa de Álex Arce, muestra un buen desempeño y genera ocasiones de peligro. Además, algunos de sus anotaciones fueron determinantes como las que hizo en los encuentros ante Estudiantes de Caseros y Tigre por Copa Argentina. “Cuando me tocó entrar, traté de aportar más dinámica en ataque y generar espacios. Depende de los partidos, en cómo se dan", expresó el delanero en cuanto a su función como sustituto del paraguayo.

En ese sentido, Sartori analizó su presente en Independiente Rivadavia como carta de recambio de Arce para Alfredo Berti: “Estoy aprendiendo de la situación. Soy consciente de que no puedo pretender jugar todos los partidos porque hay un jugador de jerarquía como Álex (Arce) que, para el grupo y el planteo táctico, es importantísimo. Trato de estar tranquilo y, cada vez que me toca entrar, tratar de dar lo mejor de mí”.