Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Primera División

El momento de Fabrizio Sartori en Independiente Rivadavia: "Soy consciente de..."

Fabrizio Sartori atraviesa un buen presente en Independiente Rivadavia como alternativa de gol a la titularidad de Álex Arce. Cuando ingresa, genera peligro y también goles. El análisis del delantero

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Fabrizio Sartori analizó su presente en Independiente Rivadavia como alternativa a la titularidad de Álex Arce. 

Fabrizio Sartori analizó su presente en Independiente Rivadavia como alternativa a la titularidad de Álex Arce. 

Independiente Rivadavia trabaja con creces en pos de dos objetivos trascendentales: clasificar a los playoffs del Torneo Clausura y conseguir un cupo que lo posicione en una competencia internacional en el 2026.

Con esas metas, la Lepra de Alfredo Berti volvió a los entrenamientos luego del empate ante Huracán de Parque Patricios en el Bautista Gargantini, por la fecha 10 del torneo. Una parada que se presentó complicada para los protagonistas del encuentro, entre ellos, Fabrizio Sartori Prieto quien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Matías Fernández. “Fue un partido muy trabado, muy cerrado. Siento que los equipos que vienen, vienen a defenderse a hacer su juego, que está bien, pero nosotros no podemos seguir perdiendo puntos de local. Los equipos que están arriba por ahí se nos alejan pero vamos a tratar de seguir trabajando”, explicó el delantero sobre el cotejo ante el Globo donde Independiente Rivadavia sumó su tercer partido al hilo sin victorias.

Sartori Prieto1.jpeg
Fabrizio Sartori Prieto analiz&oacute; su presente en Independiente Rivadavia.&nbsp;

Fabrizio Sartori Prieto analizó su presente en Independiente Rivadavia.

Para Fabrizio Sartori, conservar la calma es fundamental cuando los resultados no son los esperados y complican el panorama respecto de los objetivos propuestos. “Estamos tranquilos, tenemos que ser fuertes. Esto no nos puede desestabilizar porque nos estamos jugando cosas importantes. El grupo está bien, obviamente queremos ganar pero a veces no se puede”, argumentó.

El momento de Fabrizio Sartori en Independiente Rivadavia

Fabrizio Sartori lleva una buena temporada en Independiente Rivadavia. El ex Newell's ha convertido seis goles en este 2025 y, cada vez que le toca ingresar como alternativa de Álex Arce, muestra un buen desempeño y genera ocasiones de peligro. Además, algunos de sus anotaciones fueron determinantes como las que hizo en los encuentros ante Estudiantes de Caseros y Tigre por Copa Argentina. “Cuando me tocó entrar, traté de aportar más dinámica en ataque y generar espacios. Depende de los partidos, en cómo se dan", expresó el delanero en cuanto a su función como sustituto del paraguayo.

Embed - l momento de Fabrizio Sartori en Independiente Rivadavia

En ese sentido, Sartori analizó su presente en Independiente Rivadavia como carta de recambio de Arce para Alfredo Berti: “Estoy aprendiendo de la situación. Soy consciente de que no puedo pretender jugar todos los partidos porque hay un jugador de jerarquía como Álex (Arce) que, para el grupo y el planteo táctico, es importantísimo. Trato de estar tranquilo y, cada vez que me toca entrar, tratar de dar lo mejor de mí”.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas