Cuántos puntos necesitan Independiente Rivadavia y Godoy Cruz para entrar a los playoffs del Torneo Clausura

¿Pueden aspirar los dos equipos mendocinos a estar en los playoffs? Los números todavía indican que sí aunque ambos están a 4 puntos de los últimos que hoy se estarían metiendo entre los 8 primeros.

Teniendo en cuenta los números del Torneo Apertura para clasificar a octavos de final hicieron falta un mínimo de 21 puntos en una zona y 18 en otra, es decir unos 20 puntos y para llegar a eso Independiente Rivadavia debería sumar 10 puntos y Godoy Cruz 12 en las próximas 6 fechas. Parece difícil, pero no imposible.

rasmussen-godoy-cruz Godoy Cruz está a 4 puntos de la zona de clasificación a los playoffs.

La Lepra y el Tomba necesitan triunfos

Independiente Rivadavia acumula 2 triunfos, 4 empates y 4 derrotas en el Clausura, mientras que en el Apertura logró clasificarse sexto con una campaña de 7 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas.

Godoy Cruz tiene actualmente un triunfo, 5 empates y 4 caídas en el Clausura, mientras que en el Apertura terminó noveno en su grupo (fuera de los playoffs) con 3 encuentros ganados, 8 igualdades y 5 partidos perdidos.

Lo que viene para Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en la recta final del Clausura

Fecha 11

Domingo 5/10 a las 14.30 Godoy Cruz vs. Independiente

Lunes 6/10 a las 21 Racing vs. Independiente Rivadavia

Fecha 12

Domingo 12/10 a las 16.45 Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz

Fecha 13

Lanús vs. Godoy Cruz

Independiente Rivadavia vs. Banfield

Fecha 14

Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

Fecha 15

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz

Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba

Fecha 16