Cuántos puntos necesitan Independiente Rivadavia y Godoy Cruz para entrar a los playoffs del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz entran en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura con la necesidad de sumar puntos para estar entre los ocho equipos de cada grupo que disputarán los playoffs.

Por UNO
La Lepra y el Tomba ya no tienen margen de error.

Solo faltan 6 fechas en las que como máximo la Lepra y el Tomba pueden sumar 18 puntos, aunque mientras los azules están en el puesto 13 entre los 15 equipos que integran el Grupo A con 10 unidades, el Expreso suma 8 y se ubica 14 (penúltimo) en el B.

independiente rivadavia huracan 1
Independiente Rivadavia está 13 y tiene que sumar para clasificarse en el Torneo Clausura.

¿Pueden aspirar los dos equipos mendocinos a estar en los playoffs? Los números todavía indican que sí aunque ambos están a 4 puntos de los últimos que hoy se estarían metiendo entre los 8 primeros.

Teniendo en cuenta los números del Torneo Apertura para clasificar a octavos de final hicieron falta un mínimo de 21 puntos en una zona y 18 en otra, es decir unos 20 puntos y para llegar a eso Independiente Rivadavia debería sumar 10 puntos y Godoy Cruz 12 en las próximas 6 fechas. Parece difícil, pero no imposible.

rasmussen-godoy-cruz
Godoy Cruz está a 4 puntos de la zona de clasificación a los playoffs.

La Lepra y el Tomba necesitan triunfos

Independiente Rivadavia acumula 2 triunfos, 4 empates y 4 derrotas en el Clausura, mientras que en el Apertura logró clasificarse sexto con una campaña de 7 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas.

Godoy Cruz tiene actualmente un triunfo, 5 empates y 4 caídas en el Clausura, mientras que en el Apertura terminó noveno en su grupo (fuera de los playoffs) con 3 encuentros ganados, 8 igualdades y 5 partidos perdidos.

Lo que viene para Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en la recta final del Clausura

Fecha 11

  • Domingo 5/10 a las 14.30 Godoy Cruz vs. Independiente
  • Lunes 6/10 a las 21 Racing vs. Independiente Rivadavia

Fecha 12

  • Domingo 12/10 a las 16.45 Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz

Fecha 13

  • Lanús vs. Godoy Cruz
  • Independiente Rivadavia vs. Banfield

Fecha 14

  • Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan
  • Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

Fecha 15

  • Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz
  • Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba

Fecha 16

  • Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra
  • Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia

