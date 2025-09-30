Cuántos puntos necesitan Independiente Rivadavia y Godoy Cruz para entrar a los playoffs del Torneo Clausura

¿Pueden aspirar los dos equipos mendocinos a estar en los playoffs? Los números todavía indican que sí aunque ambos están a 4 puntos de los últimos que hoy se estarían metiendo entre los 8 primeros.
Teniendo en cuenta los números del Torneo Apertura para clasificar a octavos de final hicieron falta un mínimo de 21 puntos en una zona y 18 en otra, es decir unos 20 puntos y para llegar a eso Independiente Rivadavia debería sumar 10 puntos y Godoy Cruz 12 en las próximas 6 fechas. Parece difícil, pero no imposible.
rasmussen-godoy-cruz
Godoy Cruz está a 4 puntos de la zona de clasificación a los playoffs.
La Lepra y el Tomba necesitan triunfos
Independiente Rivadavia acumula 2 triunfos, 4 empates y 4 derrotas en el Clausura, mientras que en el Apertura logró clasificarse sexto con una campaña de 7 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas.
Godoy Cruz tiene actualmente un triunfo, 5 empates y 4 caídas en el Clausura, mientras que en el Apertura terminó noveno en su grupo (fuera de los playoffs) con 3 encuentros ganados, 8 igualdades y 5 partidos perdidos.
Lo que viene para Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en la recta final del Clausura
Fecha 11
- Domingo 5/10 a las 14.30 Godoy Cruz vs. Independiente
- Lunes 6/10 a las 21 Racing vs. Independiente Rivadavia
Fecha 12
- Domingo 12/10 a las 16.45 Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz
Fecha 13
- Lanús vs. Godoy Cruz
- Independiente Rivadavia vs. Banfield
Fecha 14
- Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan
- Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
Fecha 15
- Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz
- Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba
Fecha 16
- Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra
- Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia