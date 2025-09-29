Gran polémica: el insólito gol que le anularon a Belgrano ante Barracas por el Torneo Clausura

Embed

El árbitro Carlos Andrés Gareano revisó la jugada, tras el llamado del VAR por una supuesta infracción de Franco Jara sobre Yonatthan Rak en el área. Luego de observar la repetición, determinó falta en ataque y sancionó tiro libre para Barracas, invalidando el tanto.

El DT Ricardo Zielinski y Belgrano explotaron por la decisión que tomó el árbitro y lo rodearon para reclamarle. Para la mayoría, no hubo contacto suficiente para sancionar falta, por lo que el gol debió haber sido convalidado.

Jara, quien más tarde marcaría el 1-1 definitivo, desató su bronca al final del encuentro. “No entendemos qué cobró. Fue un gol legítimo”, aseguró. Fue tal vez la gran polémica de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025.

El tanto del equipo local fue marcado por Jhonatan Candia a los 16 minutos del primer tiempo.

Lo que viene para Belgrano y Barracas

Tras la igualdad de este lunes, Belgrano visitará a Talleres en el clásico que se jugará el domingo 5 de octubre a las 16.45, por la fecha 11 del certamen. Y Barracas visitará a Estudiantes de La Plata ese mismo día a las 16.30.

El Pirata marcha en el puesto 10 del Grupo A (Unión es el líder) con 13 unidades y el Guapo está segundo con 16 puntos.