Al igual que Independiente Rivadavia, Belgrano ganó y está en semifinales de la Copa Argentina

En este contexto, solamente resta por conocer a uno de los cuatro finalistas. A la espera del partido entre River y Racing, ya esperan Independiente Rivadavia (jugará con el ganador del clásico), Belgrano y Argentinos.

Belgrano lo dio vuelta y está en semifinales

Belgrano mostró un buen desempeño futbolístico en San Luis y venció por 3 a 1 a Newell’s para meterse por primera vez en su historia en las semifinales de la Copa Argentina.

Con un doblete de Franco Jara a los 27 minutos del primer tiempo y a los 32 del segundo, y otro tanto de Lisandro López, a los 6 del complemento, el Pirata se impuso ante el elenco rosarino en el duelo disputado en el estadio Único La Pedrera.

Newell’s pegó primero, apenas a los nueve minutos, con un gol del paraguayo González Espínola, quien definió con precisión tras la asistencia de Darío Benedetto, quien tuvo su segundo partido como titular en la Lepra.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Belgrano se reorganizó, equilibró el juego y encontró la igualdad pasados los 20 minutos gracias a Jara, que abrió el marcador para el equipo cordobés con una tijera que superó al arquero Juan Espínola.

En el complemento el Pirata mostró superioridad en todos los aspectos del juego. Espínola tuvo una reacción destacable ante un tiro a quemarropa, pero no pudo controlar el rebote, que Licha López aprovechó para poner el 2-1 a favor de su equipo.

Belgrano siguió manejando el ritmo del encuentro y selló la victoria a nueve del final con una notable jugada colectiva que terminó nuevamente con Jara definiendo dentro del área para el 3-1 definitivo.