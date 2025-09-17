Una vez consumada la derrota de su equipo ante el último campeón de la Premier League de Inglaterra, el director técnico del Atlético de Madrid dio la cara ante los micrófonos y explicó lo sucedido en el epílogo del encuentro.

La declaración del Cholo Simeone

Con el enojo que supone haber perdido en la última pelota del partido, pero relajado tras el escándalo que protagonizó sobre el final, Diego Simeone alzó la voz ante los micrófonos de Movistar +.

Para comenzar, el Cholo explicó el motivo de su reacción: "Siempre se habla de cuidar, de respetar... pero te insultan durante todo el partido desde atrás. Yo no puedo decir nada porque soy el entrenador".

"No es justificable mi reacción, pero después de 90 minutos de insultos no es fácil. El árbitro me dijo que entendía la situación. Ojalá el Liverpool pueda mejorar esa parte, y cuando identifiquen a la persona que hizo eso, que tenga consecuencias", completó.

¡¡¡LE GRITARON EL GOL DESDE LA TRIBUNA AL CHOLO SIMEONE Y SE VOLVIÓ LOCO!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Sobre la actuación de su equipo en el verde césped, Simeone analizó: “El espíritu fue lo que necesitamos. Hay muchos chicos que han llegado, que se van adaptando a lo que queremos, vinimos a un campo muy difícil, un equipo fantástico que juega muy bien, que ataca mucho, 2-0 abajo en el arranque del partido, no se preveía algo bueno y fuimos capaces de trabajarlo, pelearlo y llevarlo hasta el límite”.

“Y si tenemos que perder, que perdamos así”, sentenció el director técnico de Atlético de Madrid antes de emprender su retorno a tierras españolas.