El ente organizador del certamen confirmó que Pablo Echavarría será el encargado de impartir justicia en la visita de Independiente Rivadavia a Unión, equipo que se posiciona en lo más alto de la tabla de la Zona A.

El colegiado estará acompañado por Juan Pablo Belatti (asistente 1) y Agustín Méndez (asistente 2). Mientras que el cuarto árbitro será Francisco Acosta. Por su parte, el encargado del VAR será Leandro Rey Hilfer y el AVAR, Franco Acita.

La pelota comenzará a rodar a partir de las 16.45 y los hinchas podrán seguir el partido, en vivo y en directo, a través de la señal de TNT Sports. Esta, junto a ESPN, es quien posee los derechos de la televisación de la Liga Profesional.

La palabra de Arce y Sartori, sobre la derrota de Independiente Rivadavia

Fabrizio Sartori, que convirtió ante Argentinos y Tigre, lamentó la derrota con el Granate: "Las sensaciones son malas. Fue un partido muy trabado y muy parejo. Se termina abriendo por un error nuestro, que perdemos la pelota en mitad de cancha. Nos faltó tener contundencia en la ofensiva".

Por su parte Alex Arce, quien volvió a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia tras su convocatoria a la Selección de Paraguay, con la que consiguió la clasificación al Mundial 2026, se refirió al traspié del equipo en Buenos Aires.

independiente rivadavia lanus Fabrizio Sartori fue titular en la derrota de Independiente Rivadavia ante Lanús.

"Es una derrota que nos duele. Tuvimos un primer tiempo bueno en el que contamos con ocasiones para convertir y no las pudimos concretar. En el segundo tiempo ellos tuvieron una y nos hicieron el gol. Después ellos se cerraron. Tratamos de buscar el empate, pero no se pudo. La derrota duele. Nos toca trabajar y pensar en lo que viene", sentenció el delantero paraguayo.