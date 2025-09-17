Así fue el recibimiento Monumental de los hinchas de River

La logística fue fundamental, es por eso que se repartieron 44 mil pendorchos blancos y rojos que fueron distribuidos de la siguiente manera: 15 mil en cada cabecera y 7 mil en cada uno de los laterales.

Estadio Monumental Un estadio repleto.

Hubo 50 tiras por tribunas (en total 200) y se desplegó la camiseta gigante que surgió luego del histórico partido en Madrid que sentencia: "EL MÁS GR4NDE DE LA HISTORIA".

Bandera - El más grande de la historia La bandera de River dedicada al triunfo en Madrid. (Imagen ilustrativa).

La lluvia de papelitos y los cánticos de los hinchas también fueron protagonistas; sin embargo, a diferencia del partido de la Copa Libertadores de 2024 donde River recibió al Atlético Mineiro con una histórica previa donde la cantidad de pirotecnia sorprendió al mundo.

Embed Impresionante recibimiento de River en la previa al cruce de cuartos de final de la #copalibertadores2025 pic.twitter.com/ONR1wT8aNm — minutouno (@minutounocom) September 18, 2025

En esta oportunidad, no sucedió esto ya que el Millonario debe ser sancionado con una multa económica si lo llevaba adelante. De igual manera, los hinchas dieron un espectáculo impactante.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 24 de septiembre (en una semana) a partir de las 21.30 en el Allianz Parque, ubicado en São Paulo y con capacidad para 55 mil personas sentadas.

¿Cuántas Copa Libertadores tiene cada equipo?

River Plate tiene cuatro Copa Libertadores obtenidas en 1986, 1996, 2015 y, quizás la más recordada por sus hinchas, 2018.

Por su lado, Palmeiras tiene tres, aunque se postula para ser el candidato firme para obtener la cuarta. Fueron los ganadores de las ediciones realizadas en 1999, 2020 y 2021.