Franco Mastantuono Franco Mastantuono en su debut victorioso en Champions League.

El jugador argentino al disputar el partido en el que el Real Madrid venció por 2 a 1 al Olympique de Marsella (con dos goles de Kylian Mbapé de penal) con 18 años y 33 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Casa Blanca en jugar un encuentro del certamen de equipos más importante de Europa.

Embed Franco Mastantuono vs Marseille (H)

pic.twitter.com/JTSNPeoFTe — EH (@EHcomps) September 16, 2025

El récord era potestad del brasileño Endrick, quien debutó en Champions League en 2024, con 18 años y 73 días.

Mastantuono no superó a Lionel Messi

Luego del debut de Franco Mastantuono comenzaron a surgir dudas e informaciones que confirmaban que, además de romper el récord en el Real Madrid, su debut también superaba al de Lionel Messi.

Sin embargo, el jugador de 18 y (ahora 34 días) debutó bastante después que el campeón del mundo ya que Messi piso el campo de juego por primera vez en Champions League el 7 de diciembre de 2024, con 17 años, 5 meses y 13 días, por la sexta fecha y última jornada del anterior formato que tenía el certamen internacional.

Debut de Messi en Champions League Lionel Messi en su debut en Champions League en 2004.

El Barcelona ya estaba clasificado a los octavos de final y debía visitar a Shakhtar Donestk de Ucrania. Fue por eso que Frank Rijkaard decidió presentar en su once inicial un mix entre titulares y juveniles. Con la camiseta número 30 participó de la jugada que finalizó con el penal a Xavi, pero que luego Andrés Iniesta falló.

Embed #OnThisDay in 2004, Leo Messi made his #UCL debut. The rest is history. pic.twitter.com/6geL08rLGG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2018

El encuentro salió 2 a 0 a favor del conjunto local, de esta manera el Barcelona quedó segundo en su grupo y debió enfrentar al Chelsea en octavos de final; instancia donde Lionel Messi no jugó y que el club español no superó, quedando eliminado.