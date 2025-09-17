Agustín Auzmendi analizó la dificultad que tiene que corregir Godoy Cruz de cara al encuentro ante Instituto

En ese sentido, el Pistolero profundizó sobre la complejidad de superar una línea de cinco defensores que se plantó firme en el fondo del Guapo. "El rival juega y nos costó superar la línea de cinco que tenían metida casi adentro del arco y vinieron a buscar el empate. Pero nosotros tenemos que saber también contrarrestar cuando ellos se meten bien atrás y poder desbloquear esa línea de cinco".

Godoy Cruz aún no ha podido sumar victorias desde su regreso al Feliciano Gambarte y, para colmo, este domingo tendrá una parada más que particular por el enfrentamiento que tendrá ante el equipo que hoy dirige un histórico del Expreso: Daniel Walter Oldrá. La intención del equipo es poder quedarse con el primer triunfo de local frente a la Gloria cordobesa pero la contienda no será sencilla.

Embed - Agustín Auzmendi tras el empate de Godoy Cruz de cara ante Barracas Central

Sobre si pesa o no aún no haber ganado en el Gambarte, Auzmendi respondió: "No sé si empieza a pesar pero sabemos que estamos en deuda, que tenemos que ganar porque nos tenemos que hacer fuertes en nuestra cancha y con nuestra gente".

La vuelta del Gato Oldrá

En Godoy Cruz planean un homenaje para el ídolo tombino que supo traer tantas alegrías vistiendo la camiseta bodeguera y también en su carácter de entrenador. De la mano del Gato Oldrá, surgieron grandes figuras desde la cantera de club y muchas otras se potenciaron por su exquisita y puntillosa mirada sobre cientos de futbolistas que pasaron por la institución.

Se espera que el momento sea emotivo junto a sus compañeros del cuerpo técnico, Nelson Ibáñez y Nicolás Olmedo, también emblemas en la historia de la Bodega.