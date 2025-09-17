Inicio Ovación Fútbol Agustín Auzmendi
Agustín Auzmendi analizó la dificultad que tiene que corregir Godoy Cruz de cara al encuentro ante Instituto

Agustín Auzmendi señaló un aspecto en el que Godoy Cruz falló en el encuentro ante Barracas Central.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Agustín Auzmendi en el encuentro ante Barracas Central. Foto: Martín Pravata/Diario UNO. 

Mientras Godoy Cruz piensa en el encuentro frente a Instituto en el Feliciano Gambarte del próximo domingo, el análisis está puesto en las dificultades a la hora de convertir que ha tenido en este torneo. Sacando la contundente victoria frente a Platense, encuentro que fue el único en el que el Tomba pudo ser certero en la red; en el resto de los compromisos (8) del Clausura, el equipo de Ribonetto marcó apenas cuatro goles y en partidos que casi todos terminaron en derrotas (River - perdió 4 a 2-, Gimnasia de La Plata -perdió 2 a 1- y Rosario Central -empató 1 a 1-)

Agustín Auzmendi fue quien puntualizó la dificultad de Godoy Cruz a la hora de convertir luego del empate ante Barracas Central. "Se vio un buen funcionamiento pero nos faltó la puntada final", alegó el delantero al respecto.

auzmendi vs barracas
Agustín Auzmendi tras el encuentro ante Barracas Central. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

En ese sentido, el Pistolero profundizó sobre la complejidad de superar una línea de cinco defensores que se plantó firme en el fondo del Guapo. "El rival juega y nos costó superar la línea de cinco que tenían metida casi adentro del arco y vinieron a buscar el empate. Pero nosotros tenemos que saber también contrarrestar cuando ellos se meten bien atrás y poder desbloquear esa línea de cinco".

Godoy Cruz aún no ha podido sumar victorias desde su regreso al Feliciano Gambarte y, para colmo, este domingo tendrá una parada más que particular por el enfrentamiento que tendrá ante el equipo que hoy dirige un histórico del Expreso: Daniel Walter Oldrá. La intención del equipo es poder quedarse con el primer triunfo de local frente a la Gloria cordobesa pero la contienda no será sencilla.

Sobre si pesa o no aún no haber ganado en el Gambarte, Auzmendi respondió: "No sé si empieza a pesar pero sabemos que estamos en deuda, que tenemos que ganar porque nos tenemos que hacer fuertes en nuestra cancha y con nuestra gente".

La vuelta del Gato Oldrá

En Godoy Cruz planean un homenaje para el ídolo tombino que supo traer tantas alegrías vistiendo la camiseta bodeguera y también en su carácter de entrenador. De la mano del Gato Oldrá, surgieron grandes figuras desde la cantera de club y muchas otras se potenciaron por su exquisita y puntillosa mirada sobre cientos de futbolistas que pasaron por la institución.

Se espera que el momento sea emotivo junto a sus compañeros del cuerpo técnico, Nelson Ibáñez y Nicolás Olmedo, también emblemas en la historia de la Bodega.

