En el estreno oficial que fue el 19 de julio empató sin goles con Sarmiento de Junín y luego sufrió tres derrotas seguidas: 2-1 con Gimnasia La Plata, 1-0 con Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana y 2-0 con Vélez.

Embed - GODOY CRUZ y BARRACAS EMPATARON en MENDOZA | #GodoyCruz 0-0 #Barracas | Resumen

Este sábado volvió a ser local y ante sus hinchas apenas pudo igualar sin goles con Barracas Central por lo que el primer triunfo en casa deberá esperar al menos una semana más ya que el próximo domingo 21 recibirá a Instituto de Córdoba, el equipo del Gato Oldrá.

godoy cruza barracas 7 Foto: Martín Pravata/UNO

Godoy Cruz de local en la temporada 2025

Tampoco han sido muy positivos los números del Tomba jugando de local a lo largo de la temporada 2025, ya sea en el Gambarte, el Malvinas u otro escenario.

Antes de volver a su estadio, contando el Apertura y la Sudamericana, Godoy Cruz ganó solo 2 partidos, perdió uno y empató 8.

Los números de local, incluyendo partidos en cancha de Gimnasia, el Malvinas y el Gambarte, incluso algunos a puertas cerradas, indican 2 triunfos, 10 empates y 4 derrotas.