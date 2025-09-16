La visita comenzó por encima en el marcador, a los 22 minutos de juego, al aprovechar un error de Arda Güler en mitad de cancha. Mason Greenwood recuperó la pelota y encaró a una desprotegida defensa rival. Antes de ingresar al área, abrió para Timothy Weah, quien entró en carrera y definió con un certero derechazo que hizo inútil la estirada de Thibaut Courtois.

Real Madrid no tardó en poner las cosas en tablas. A los 28' Kylian Mbappé canjeó por gol el penal que le cometieron a Rodrygo. Pese a que Rulli adivinó la dirección del remate, la pelota terminó cruzando la línea e impactando contra la red.

Franco Mastantuono, que tuvo más de una ocasión para convertir su primer gol en Champions League, fue reemplazado a los 63'. Diez minutos más tarde, el Merengue se quedó con uno menos por la infantil expulsión de Dani Carvajal, quien le pegó un cabezazo al arquero argentino del Olympique de Marsella.

Pese a estar en desventaja numérica, Real Madrid logró sumar los tres puntos ante su público. El árbitro sancionó una mano de Facundo Medina dentro del área tras un pase de Vinicius y fue nuevamente Mbappé quien se hizo cargo de la ejecución. Aunque esta vez alcanzó a tocarla, Rulli no pudo evitar la caída de su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968030395829461288&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ CERCA ESTUVO FRANCO! ¡MASTANTUONO PRESIONÓ, GANÓ Y TUVE UNA CHANCE CLARÍSIMA!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ix4wbhigyv — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Los resultados de la primera jornada de la Champions League 2025/26