Gustavo Quinteros será DT de Independiente

A un año y cinco meses de su llegada, Julio Vaccari le puso punto final a su ciclo como entrenador de Independiente. Rápidamente, las negociaciones con Gustavo Quinteros llegaron a buen puerto y será él quien intente enderezar el rumbo del equipo en la recta final de la temporada.

El hombre de 60 años se encontraba sin trabajo luego de su paso por Gremio de Porto Alegre, club en el que dirigió apenas 17 partidos antes de ser removido de su cargo por malos resultados.

El ex DT de la Selección de Bolivia viajará de Miami a Buenos Aires este miércoles y, al llegar el jueves a Argentina, firmará contrato hasta diciembre de 2026 con Independiente. Vivirá el clásico ante San Lorenzo desde un palco (en el banco de suplentes estarán Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, entrenadores de la Reserva).

Su ciclo como director técnico de la institución de Avellaneda comenzará oficialmente con el entrenamiento del lunes 22 de septiembre y su primer partido será ante Racing el domingo 28, en el Cilindro.

Gustavo quinteros.jpg Gustavo Quinteros fue campeón con Vélez.

La tercera experiencia de Quinteros en el fútbol argentino

Tras sus pasos por San Martín de San Juan y Vélez, Gustavo Quinteros tendrá su tercera experiencia en el fútbol argentino. En esta ocasión, la primera en uno de los denominados cinco grandes de nuestro país.

