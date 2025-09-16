Inicio Ovación Automovilismo Fórmula 1
Autromovilismo

¿Estará Colapinto?: la Fórmula 1 anunció el calendario de la temporada 2026 con 6 carreras sprint

La Fórmula 1 dio a conocer los días y horarios de todos sus circuitos de la temporada 2026 en la que Franco Colapinto espera poder estar con Alpine.

Por UNO
Colapinto aspira a seguir en Alpine.

Colapinto aspira a seguir en Alpine.

La Fórmula 1 dio a conocer los días y horarios de todos sus circuitos de la temporada 2026 en la que Franco Colapinto espera poder estar con Alpine.

La próxima temporada comenzará el 8 de marzo en Australia y culminará el 6 de diciembre en Abu Dhabi, mientras que tendrá carreras sprint en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

colapinto gasly

"La temporada 2026 marcará el comienzo de una nueva era en la normativa, por lo que contar con tres nuevas sedes del sprint solo aumentará la emoción en la pista. Todos esperamos ofrecer a nuestros aficionados más carreras increíbles y emoción en la temporada 2026", indicó Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Fórmula 1.

Alpine está trabajando en el auto de 2026 con importantes cambios reglamentarios y el propio Flavio Briatore deslizó en los últimos días que en los planes del equipo está la continuidad de Franco Colapinto, pese a que no ha sumado puntos en lo que va del 2025.

F1 2026

Las carreras sprint de la temporada 2026 de Fórmula 1

Los circuitos de Shanghai y Miami albergarán un fin de semana de carrera sprint por tercer año consecutivo mientras que Silverstone volverá a tener un fin de semana sprint por primera vez desde la inauguración del formato en 2021.

Además, los Grandes Premios de Montreal, Zandvoort y Singapur albergarán su primera carrera sprint.

El formato sprint ha seguido ganado mucha popularidad entre los fanáticos de todo el mundo, ha generado fuertes cifras de asistencia y audiencia en las plataformas de transmisión, digitales y sociales.

F1 2026 sprint

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas