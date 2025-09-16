Cuenta DNI logró un fuerte impacto con su nuevo beneficio y no hace falta ser cliente del Banco Provincia

Mediante la Cuenta DNI, el Banco Provincia ofrece tres opciones de plazo fijo: a 30, 60 y 90 días, con un monto mínimo de inversión de $1.000.

Nueva herramienta de Cuenta DNI: cómo crea un plazo fijo desde la app

Con el plazo fijo de la Cuenta DNI se pueden generar rendimientos desde la app, sin esfuerzos y totalmente gratis. Esta nueva herramienta es una forma sencilla y rápida de generar un ingreso extra, sin riesgos. El dinero invertido y las ganancias serán depositados en la cuenta del usuario al finalizar el plazo de tiempo que elijas, explicaron desde la web oficial del Banco Provincia.

Paso a paso para constituir un plazo fijo desde la Cuenta DNI del Banco Provincia:

Tocá "Invertir", el nuevo ícono de Cuenta DNI

Ingresá el importe y seleccioná el plazo que vas a dejar tu dinero. Podés elegir entre 30, 60 o 90 días

Presioná “Continuar” y vas a ver un detalle de tu inversión y lo que vas a ganar al finalizar el plazo fijo

Tocá “Confirmar” y ya está, comenzaste a ahorrar y generar nuevos ingresos

Embed - Tutorial | Plazo Fijo | Cuenta DNI

Para consultar los datos de tu inversión, descargar y compartir el comprobante, ingresá en “Invertir” y seleccioná “Mis Plazos Fijos”.

La opción para constituir plazos fijos está disponible en la pantalla principal de la app Cuenta DNI, en el mismo espacio donde antes se encontraba el botón de "Recargar transporte", ahora integrado con "Recargar celular", lo que garantiza una experiencia de uso intuitiva.

Fuerte impacto del nuevo nuevo beneficio de la Cuenta DNI

Según los datos brindados por el Banco Provincia, el 53,6% de quienes utilizaron la nueva funcionalidad de la Cuenta DNI son clientes o clientas que no perciben haberes en la institución. Las personas vinculadas lo hicieron exclusivamente a través de la app y se trata de comerciantes, profesionales y personas relacionadas a la aplicación.

Los datos marcan que estos usuarios no venían utilizando ese instrumento de inversión, reflejando un fuerte impacto de Cuenta DNI como herramienta de inclusión financiera.

Los plazos fijos realizados a través de app Cuenta DNI no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. De esta manera, si una persona invierte $1.000.000 a 30 días con la tasa actual de 53% anual, un mes después se le acreditarán en la billetera digital $1.042.739,73.

Vale mencionar que Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro. De esta manera, la billetera digital de Banco Provincia se posiciona como una de las más completas del país y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.