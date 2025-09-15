Cuenta DNI del Banco Provincia: cómo hacer para ahorrar $16 mil en septiembre

La Cuenta DNI del Banco Provincia es una cuenta bancaria digital y gratuita que se tramita íntegramente a través de una aplicación móvil, permitiendo a los usuarios realizar diversas operaciones como pagos, envíos de dinero, recargas y extracciones de efectivo sin tarjeta.

Cómo puedo ahorrar $16 mil en septiembre con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Según detalla en su página web el Banco Provincia, comprando todos los viernes del mes en los miles de comercios adheridos con Cuenta DNI se pueden obtener importantes ahorros y el tope de reintegro por semana ahora de $4 mil, llegando a ser de $16.000 al mes.

Además, en septiembre la app Cuenta DNI mantiene los descuentos en garrafas, supermercados y en los Mercados Bonaerenses, entre otros rubros destacados.

Cuenta-DNI-del-Banco-Provincia-3 La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

Por otro lado, la Cuenta DNI del Banco Provincia no solo ofrece descuentos, si no que cada mes lanza promociones sorpresa, beneficios exclusivos para su comunidad y hasta la posibilidad de acceder a entradas para eventos y shows musicales.

Otros beneficios de la Cuenta DNI del Banco Provincia

Con la Cuenta DNI del Banco Provincia también podés obtener los siguientes beneficios: