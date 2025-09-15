Inicio Sociedad Cuenta DNI
Ahorro

Cuenta DNI del Banco Provincia: cómo hacer para ahorrar $16 mil en septiembre

Con la Cuenta DNI del Banco Provincia el ahorro de los usuarios se amplió hasta los $16.000 en septiembre. Cómo obtener el beneficio

Marcos Barrera
Marcos Barrera
Cómo puedo ahorrar $16 mil en septiembre con la Cuenta DNI del Banco Provincia.

Los usuarios de la Cuenta DNI recibieron una muy buena noticia en septiembre de parte del Banco Provincia, ya que la entidad amplió los rubros para acceder al beneficio de descuentos, aplicando en más comercios y de esa manera pueden llegar a ahorrar hasta $16.000.

El beneficio de ahorro de la Cuenta DNI del Banco Provincia, que antes se aplicaba solo a negocios de alimentos, se extiende a otros rubros como los pet shops, farmacias, ferreterías, librerías y bicicleterías, entre otros.

Cuenta DNI del Banco Provincia es una billetera digital 100% gratuita y digital que permite a cualquier persona, incluso sin ser cliente del banco, abrir una caja de ahorros asociada solo a su DNI.

La Cuenta DNI del Banco Provincia es una cuenta bancaria digital y gratuita que se tramita íntegramente a través de una aplicación móvil, permitiendo a los usuarios realizar diversas operaciones como pagos, envíos de dinero, recargas y extracciones de efectivo sin tarjeta.

Cómo puedo ahorrar $16 mil en septiembre con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Según detalla en su página web el Banco Provincia, comprando todos los viernes del mes en los miles de comercios adheridos con Cuenta DNI se pueden obtener importantes ahorros y el tope de reintegro por semana ahora de $4 mil, llegando a ser de $16.000 al mes.

Además, en septiembre la app Cuenta DNI mantiene los descuentos en garrafas, supermercados y en los Mercados Bonaerenses, entre otros rubros destacados.

La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

Por otro lado, la Cuenta DNI del Banco Provincia no solo ofrece descuentos, si no que cada mes lanza promociones sorpresa, beneficios exclusivos para su comunidad y hasta la posibilidad de acceder a entradas para eventos y shows musicales.

Otros beneficios de la Cuenta DNI del Banco Provincia

Con la Cuenta DNI del Banco Provincia también podés obtener los siguientes beneficios:

  • Podés enviar y recibir dinero en el momento, solo se necesita el número de DNI, CBU/Alias
  • Recargar las tarjetas de transporte en cualquier momento y lugar
  • Pagar en comercios, con Código QR o con Clave DNI y te olvidas de la billetera
  • Sumando tus impuestos a la agenda, podés pagarlos estés donde estés
  • También se puede recargar el tu celular cada vez que lo necesites para mantenerte conectado
  • Se puede retirar efectivo sin llevar la tarjeta de débito generando una orden de extracción y listo

