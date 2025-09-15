Colgar bolsas llenas de agua y monedas en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué recomiendan colgar bolsas llenas de agua y monedas

Como se dijo antes, la principal función de este efectivo truco casero es la de espantar y repeler moscas y mosquitos, que comienzan a aparecer con la llegada de las temperaturas cálidas.

Sucede que hay una teoría que argumenta que los reflejos y destellos de luz que se generan al incidir sobre el agua y las monedas desorientan la compleja visión de los insectos, haciéndoles creer que están frente a un problema o una amenaza.

Se cree que los ojos compuestos de las moscas y mosquitos, formados por miles de lentes, son sensibles a los cambios de luz. Los reflejos que provocan las monedas en el interior de la bolsa llena de agua los confundirían.

Al verse "agobiadas" por esta luz cambiante, las plagas se asustarán y huirán del lugar, evitando así entrar en casas o establecimientos.

moscas, mosquitos.jpg Las moscas se desorientarían y se irían de tu casa a raíz de este truco casero.

Aunque es un truco casero popular y transmitido de forma tradicional, su efectividad no está científicamente probada, y algunos estudios sugieren incluso que no tiene un impacto significativo dentro de casa. Justamente por eso, no es mala la idea de probarlo para descartar la presencia de plagas.

Cómo realizar este truco casero, paso a paso