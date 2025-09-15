Colgar bolsas llenas de agua y monedas en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué recomiendan colgar bolsas llenas de agua y monedas
Como se dijo antes, la principal función de este efectivo truco casero es la de espantar y repeler moscas y mosquitos, que comienzan a aparecer con la llegada de las temperaturas cálidas.
Sucede que hay una teoría que argumenta que los reflejos y destellos de luz que se generan al incidir sobre el agua y las monedas desorientan la compleja visión de los insectos, haciéndoles creer que están frente a un problema o una amenaza.
Se cree que los ojos compuestos de las moscas y mosquitos, formados por miles de lentes, son sensibles a los cambios de luz. Los reflejos que provocan las monedas en el interior de la bolsa llena de agua los confundirían.
Al verse "agobiadas" por esta luz cambiante, las plagas se asustarán y huirán del lugar, evitando así entrar en casas o establecimientos.
moscas, mosquitos.jpg
Las moscas se desorientarían y se irían de tu casa a raíz de este truco casero.
Aunque es un truco casero popular y transmitido de forma tradicional, su efectividad no está científicamente probada, y algunos estudios sugieren incluso que no tiene un impacto significativo dentro de casa. Justamente por eso, no es mala la idea de probarlo para descartar la presencia de plagas.
Cómo realizar este truco casero, paso a paso
- Prepara los materiales: necesitarás bolsas de plástico transparentes, agua limpia y algunas monedas.
- Llenar las bolsas: llena cada bolsa de plástico con agua, sin llegar a desbordar.
- Añadir las monedas: coloca algunas monedas dentro de la bolsa.
- Cerrar bien: cierra las bolsas herméticamente para evitar que se caigan.
- Colgar las bolsas: usa una cuerda para colgar las bolsas en lugares estratégicos, como techos, puertas o ventanas, especialmente en las zonas donde se concentran las moscas.
- Ubicación: colócalas a la altura de la cabeza o en lugares de tránsito frecuente para potenciar su efecto.