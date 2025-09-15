Su amor por la Fórmula 1

En una entrevista descontracturada, Colapinto habló sobre su amor por la F1:"Siempre me han gustado los deportes, esa adrenalina con motor, algo que te impulsa a ir rápido. De joven, solía montar mucho en quad. Desde que empecé a ver la F1 me enamoré de ella desde muy pequeño, tenía unos seis años".

"Luego empecé a ir a ver carreras en Argentina, a ver los coches de turismo, el TC (Turismo Carretera) y todos esos campeonatos. Cuando crecí, pensé: “¡Tengo muchas ganas de ir a la F1!”, narró el argentino.

Con respecto a quién es su compañero más cercano de la Máxima, dijo: "Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, de cuando corríamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente, es con quien me siento más cerca".

Además se refirió a sus intenciones de aprender francés: “Me encantaría aprender francés. Lo estoy aprendiendo poco a poco, con el tiempo y hablándolo un poco más. Sobre todo en un equipo francés, con Pierre (Gasly) hablando mucho francés, me encantaría entender lo que dicen. Hablo español, italiano e inglés, así que son tres. Algo de portugués, pero no puedo decir que sea un cuarto idioma; ¡quizás tres y medio!".

Los pilotos que más admira Franco Colapinto

Luego le consultaron sobre cuáles personalidades de la F1, pasadas o presentes, invitaría a una cena y por qué y Franco Colapinto no dudó: "(Juan Manuel) Fangio, (Ayrton) Senna y Lewis (Hamilton). Estos son los pilotos que más admiro, los pilotos con los que crecí y los que fueron mis héroes desde muy pequeño".

"Solo escuchar todas sus historias en el deporte, en diferentes momentos y épocas. Creo que escuchar esa diferencia entre cómo conducían antes y cómo eran los mejores en cada momento. Historias hermosas, sin duda, y un buen resumen de la historia del deporte", reflexionó el argentino.

Franco Colapinto - Gran Premio de Azerbaiyán

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1 - A partir de las 5.30.

Prácticas Libres 2 - Desde las 9.

Sábado 20 de septiembre

Prácticas Libres 3: A partir de las 5.30.

Clasificación: Desde las 9.

Domingo 21 de septiembre

Carrera: Comienza a las 8.

Las competencias que le quedan a Franco Colapinto