El piloto argentino tendrá competencia el próximo fin de semana.

El piloto argentino tendrá competencia el próximo fin de semana.

Fue así que el piloto argentino contó sobre su amor por los deportes y por la velocidad, además de explicar quién es su mejor amigo del circuito y quiénes son los pilotos que más admira.

Franco Colapinto
Franco Colapinto brind&oacute; una entrevista muy divertida.

Franco Colapinto brindó una entrevista muy divertida.

Su amor por la Fórmula 1

En una entrevista descontracturada, Colapinto habló sobre su amor por la F1:"Siempre me han gustado los deportes, esa adrenalina con motor, algo que te impulsa a ir rápido. De joven, solía montar mucho en quad. Desde que empecé a ver la F1 me enamoré de ella desde muy pequeño, tenía unos seis años".

"Luego empecé a ir a ver carreras en Argentina, a ver los coches de turismo, el TC (Turismo Carretera) y todos esos campeonatos. Cuando crecí, pensé: “¡Tengo muchas ganas de ir a la F1!”, narró el argentino.

Con respecto a quién es su compañero más cercano de la Máxima, dijo: "Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, de cuando corríamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente, es con quien me siento más cerca".

Además se refirió a sus intenciones de aprender francés: “Me encantaría aprender francés. Lo estoy aprendiendo poco a poco, con el tiempo y hablándolo un poco más. Sobre todo en un equipo francés, con Pierre (Gasly) hablando mucho francés, me encantaría entender lo que dicen. Hablo español, italiano e inglés, así que son tres. Algo de portugués, pero no puedo decir que sea un cuarto idioma; ¡quizás tres y medio!".

Los pilotos que más admira Franco Colapinto

Luego le consultaron sobre cuáles personalidades de la F1, pasadas o presentes, invitaría a una cena y por qué y Franco Colapinto no dudó: "(Juan Manuel) Fangio, (Ayrton) Senna y Lewis (Hamilton). Estos son los pilotos que más admiro, los pilotos con los que crecí y los que fueron mis héroes desde muy pequeño".

"Solo escuchar todas sus historias en el deporte, en diferentes momentos y épocas. Creo que escuchar esa diferencia entre cómo conducían antes y cómo eran los mejores en cada momento. Historias hermosas, sin duda, y un buen resumen de la historia del deporte", reflexionó el argentino.

Franco Colapinto - Gran Premio de Azerbaiyán

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

  • Prácticas Libres 1 - A partir de las 5.30.
  • Prácticas Libres 2 - Desde las 9.

Sábado 20 de septiembre

  • Prácticas Libres 3: A partir de las 5.30.
  • Clasificación: Desde las 9.

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: Comienza a las 8.

Las competencias que le quedan a Franco Colapinto

    • GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.
    • Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.
    • GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.
    • GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.
    • Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.
    • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.
    • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.
    • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
    • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
    • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas