Franco Colapinto se prepara en Inglaterra para el Gran Premio de Azerbaiyán

Como aún quedan nueve días para que comiencen las prácticas libres en Azerbaiyán, Alpine decidió que el piloto argentino viajara a las instalaciones ubicadas en Enstone, Inglaterra, donde se encuentra el simulador de la escudería francesa.

Los simuladores de fábrica sirven para recorrer los distintos circuitos de la Fórmula 1 con el objetivo de continuar recopilando información sobre la pista y el comportamiento del monoplaza que le permitirá mejorar su rendimiento y el de su equipo.

Este tipo de simuladores cuenta con tecnología avanzada que permite recrear de forma precisa las condiciones de los circuitos de la Máxima, es por eso que se trata de una actividad mental y de planificación necesaria como parte del entrenamiento que tienen los pilotos, que se complementa con la preparación física que también es sumamente importante.

El interior de la cabina de los simulares son iguales a los de un monoplaza de la Fórmula 1 y los deportistas deben utilizar casco y mono, haciendo de la experiencia virtual una situación seudo real. Allí enfrentan diferentes desafíos y panoramas posibles que deben sobrepasar para, una vez en carrera, puedan sortear con facilidad.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1 - A partir de las 5.30.

Prácticas Libres 2 - Desde las 9.

Sábado 20 de septiembre

Prácticas Libres 3: A partir de las 5.30.

Clasificación: Desde las 9.

Domingo 21 de septiembre

Carrera: Comienza a las 8.

