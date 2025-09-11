Inicio Sociedad ANSES
Cobros

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 12 de septiembre

ANSES dio a conocer quiénes van a cobrar este viernes 12 de septiembre del 2025, según el calendario de pagos del organismo

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Quiénes cobran en ANSES este viernes 12 de septiembre.

Quiénes cobran en ANSES este viernes 12 de septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este viernes 12 con los principales depósitos del calendario de pagos de septiembre del 2025. Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales.

ANSES seguirá pagándoles a los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, también a los beneficiarios de las distintas asignaciones como AUH y SUAF, todas correspondientes al calendario de pagos de septiembre.

ANSES-beneficios-economicos-1
La Administraci&oacute;n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado creado en el a&ntilde;o 1991, que tiene a su cargo la administraci&oacute;n de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la Rep&uacute;blica Argentina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado creado en el año 1991, que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

Vale recordar que los aumentos implementados por ANSES toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, para septiembre corresponde a la inflación de julio.

Quiénes cobran este viernes 12 de septiembre según el calendario de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de septiembre 2025, quiénes cobran este viernes.

Para el viernes 12 se destaca el pago a los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, que este mes tienen un aumento del 1,90% por la inflación de julio. También reciben el bono de 70 mil pesos que entrega el gobierno nacional de Javier Milei a un sector particular.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES-beneficios-economicos
ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gesti&oacute;n y liquidaci&oacute;n de la Prestaci&oacute;n por Desempleo.

ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025

*La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 en septiembre 2025

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 19 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Temas relacionados:

Te puede interesar