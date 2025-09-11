La radical decisión que tomó el arquero de Racing en medio de las críticas por su bajo rendimiento

La decisión de Gabriel Arias en medio de las críticas de los hinchas de Racing

Gabriel Arias llegó hace siete años a Racing y poco a poco fue ganándose un lugar como capitán y referente. Con seis títulos en su espalda, el arquero se transformó en un ícono de la historia moderna de la institución.

Pese a esto, y a sus sobradas muestras bajo los tres palos, el último tiempo no ha sido el mejor para él. Sus actuaciones han estado lejos de lo esperado y esto le valió convertirse en blanco de críticas por parte de los hinchas.

Pero esto no es todo, ya que también se rumoreó con una supuesta pelea entre Arias y Costas luego de que el chileno fuera reemplazado sobre el epílogo del mano a mano con Peñarol en Avellaneda.

Sobre esta situación, ante los medios, el propio arquero dejó claro que no pasa por su cabeza generar un cortocircuito con el entrenador: “Pelearme con Gustavo sería pelearme con Racing. Y eso no lo haría nunca”.

En medio de toda esta situación, Gabriel Arias fue tajante en cuanto a su decisión. Teniendo en cuenta la gran cantidad que recibió por las redes sociales, al igual que su círculo íntimo, optó por cerrar su cuenta de Instagram.

Gabriel Arias Gustavo Costas En las redes del club bromearon sobre los rumores de la pelea.

Este viernes, desde las 19, Racing recibirá a San Lorenzo en el Cilindro de Avellaneda. A menos de 24 horas para el encuentro, el director técnico mantiene una duda en el equipo titular: Arias o Cambeses. ¿Por cuál se inclinará?