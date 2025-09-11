Copa Sudamericana 2025: por qué Conmebol decidió cambiar la sede de la final

Así, Asunción volverá a ser escenario de la final única en la fecha ya estipulada en el calendario (sábado 22 de noviembre). Desde la organización señalaron que ya están en marcha las gestiones con el Gobierno paraguayo y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para asegurar la logística y los preparativos necesarios.

La medida busca, según explicó la Conmebol, mantener los estándares de calidad de este tipo de definiciones: condiciones óptimas para los clubes, los hinchas y también para las marcas asociadas al torneo.

Más allá del cambio, la Confederación remarcó que seguirá invirtiendo en la modernización del estadio Tahuichi con vistas a futuros eventos. Incluso, la Federación Boliviana de Fútbol ya se anotó como candidata para que Santa Cruz de la Sierra reciba la final de la Sudamericana en 2027.

Las sedes de la final de la Copa Sudamericana

Desde que se instauró una final única y con sede ya establecida, en 2019, la definición de la Copa Sudamericana fue cambiando de escenario.

Asunción recibió las finales del 2019 y 2024, Córdoba las del 2020 y 2022, Montevideo la del 2021 y Punta del Este (Maldonado) la del 2023.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana

La actividad en los cuartos de final de la Copa Sudamericana comenzará el martes con la ida entre Lanús y Fluminense, continuará con un miércoles cargado, en el que Bolívar de Bolivia hará de local ante Atlético Mineiro de Brasil a las 19, mientras que a las 21:30 Independiente del Valle de Ecuador jugará frente a su gente ante Once Caldas de Colombia.

El último partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el jueves a las 21:30, cuando Alianza Lima de Perú reciba a Universidad de Chile.

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Martes 16/9

Lanús – Fluminense a las 21:30

Miércoles 17/9

Bolívar – Atlético Mineiro a las 19

Independiente del Valle – Once Caldas a las 21:30

Jueves 18/9