Papu Gómez rompió el silencio y reveló detalles de su relación con Scaloni: "Lo querían limpiar"

También destacó su inteligencia como entrenador: “Fue muy vivo en la parte de gestión: hizo una renovación muy buena en la Selección después de Rusia 2018, rodeó bien a Leo (Lionel Messi) con jugadores talentosos que se iban a matar por él. Es muy cercano al jugador, te va de frente y no dice boludeces. Eso generó un ambiente de armonía”.

Papu Gómez y su camino en la Selección argentina

El “Papu” repasó su camino en la “Albiceleste” y cómo pasó de ser suplente a pieza clave en la Copa América 2021: “Cuando me llama, venía de ser el jugador del mes en Italia y no jugué un minuto. Era difícil, porque comparto puesto con los mejores del mundo. Pero jamás una cara de culo, jamás nada. Entrenaba a morir. Terminé jugando la Copa América y siendo importante, demostrando que podía jugar”.

papu 1 Gómez fue campeón de América y del mundo.

Incluso, contó que tuvo incidencia en la llegada de Cristian Romero: “Me vino a preguntar por un central izquierdo y le dije: ‘Llevate a Cuti, que es un crack’. Primero me convocó a mí y después lo convocó a él” reveló el futbolista que en la Selección jugó 17 partidos e hizo 3 goles entre 2017 y el Mundial 2022

La sanción por doping y su futuro en el fútbol

Sobre su sanción por doping, el futbolista no esquivó responsabilidades: “No quiero hacerme la víctima. El boludo fui yo, que tomé un jarabe para la tos de mi hijo que no podía tomar. Me la comí y acá estoy. Los primeros meses fueron durísimos, tenía bronca con todo, me aislé, trabajé con psicólogos y conmigo mismo. De a poco pude levantarme”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1966167784037167449&partner=&hide_thread=false "Tomás cocaína, te fumás un porro y te dan seis meses. Yo me comí dos años por tomarme un jarabe para la tos"



Alejandro 'Papu' Gómez, campeón del mundo con la Selección Argentina, señaló que tuvo "mucha bronca y enojo" por la suspensión y contó: "Para mí el fútbol había muerto". pic.twitter.com/ryr8PCSxIj — Corta (@somoscorta) September 11, 2025

Gómez, de 37 años, reconoció que, incluso, se alejó del fútbol y que el golpe lo llevó a replantearse su futuro: “No quiero que me retiren así. Me quiero retirar cuando yo quiera. También por mis hijos, para que vean que su papá siguió peleándola y volvió a hacer lo que más le gusta: jugar”.

Finalmente, valoró el apoyo que recibió en este tiempo: “Me sorprendió la gente que desapareció, pero también me sorprendió para bien la que apareció de la nada. Conocí más gente en estos dos años como ex jugador que en los seis que estuve en Atalanta”.