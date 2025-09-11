Godoy Cruz es campeón del Torneo Apertura femenino de la Liga Mendocina

Con este resultado Godoy Cruz llegó a 46 puntos y faltando una fecha ya es inalcanzable para Las Pumas que están segundas con 40, Gimnasia y Esgrima que tiene 37 y un partido menos y la Lepra que también tiene un partido pendiente pero suma 34 unidades.

Una gran campaña de Godoy Cruz para quedarse con el Apertura ya que ganó 15 partidos, empató uno y perdió solamente uno con 68 goles a favor y 16 en contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GodoyCruzFem/status/1966278949840859329&partner=&hide_thread=false ¡DE LA BODEGA SALIÓ EL CAMPEÓN!



El fútbol femenino de Godoy Cruz se consagró campeón del Torneo Apertura de la LMF, tras vencer 2-1 a Independiente Rivadavia en el PARC.



¡Felicitaciones, campeonas! ¡Vamos Tomba! pic.twitter.com/IyoaWEA90e — Godoy Cruz Fútbol Femenino (@GodoyCruzFem) September 11, 2025

Una revancha para Godoy Cruz

El triunfo de este jueves no solo le permitió a Godoy Cruz asegurarse el título del Torneo Apertura de la Liga Mendocina sino que también fue una revancha del triunfo de Independiente Rivadavia, por penales, en las semifinales de la Zona Cuyo del Torneo Regional Federal Femenino.

Luego las chicas de la Lepra se coronaron en San Luis tras ganarle a Sporting Victoria.