Ante este preocupante panorama, las críticas se encuentran a la orden del día. Y fue precisamente Ricardo Bochini, ídolo de la institución y quien brinda su nombre al estadio, el que cuestionó el andar del equipo en este tramo del año.

La palabra de Ricardo Bochini sobre el presente de Independiente

Para comenzar, en su charla con el programa partidario Muy Independiente, el Bocha apuntó contra Conmebol: “Los 45 minutos restantes ante U de Chile tenían que jugarse. Perjudican a los verdaderos protagonistas, si no había seguridad no tenía que empezar el partido. El hincha de Independiente gusta del buen fútbol, no es violento”.

Acto seguido, Bochini se refirió al presente futbolístico del Rey de Copas con una picante frase: “Hay tres partidos de local para ganarlos, meterse entre los 8 y pelear hasta el final. Eso cambiaría al 100% lo que está pasando en este momento. Juegan en Independiente… no es mucho pedirles que peleen un campeonato”.

“En estos momentos se ve la personalidad de los jugadores y el cuerpo técnico. Independiente debe mostrar categoría a partir del sábado, que lo que pasó, pasó. En el juego debe mejorar y tomarse el campeonato desde cero”, prosiguió.

A la hora de dar su punto de vista con respecto al motivo de la baja en el nivel del Rojo, aseguró: "El equipo no tiene el ritmo del semestre pasado. Los partidos eran parejos, era difícil hacerle un gol a Independiente, pero ahora defensivamente le llegan más y tiene jugadores con bajón futbolístico. Le falta desnivel en ataque, antes tenía más jugadores que acompañaban. Quizás deba sumar otro delantero que genere desequilibrio o agregar un mediocampista que le dé mayor generación de jugadas de gol”.

Para finalizar, Bochini reveló que le gustaría compartir un tiempo con el plantel: “Me gustaría ir esta semana al predio para acompañar a Vaccari y a los muchachos, como hice el semestre pasado. Hay que apoyar para volver a ganar”.