La baja sensible del Deportivo Maipú para enfrentar a All Boys

La baja de Rubens Sambueza, en menor gravedad, se suma a la de Gastón Mansilla (fractura tibia) y a la de Matías Viguet (rotura ligamentos cruzados), como ausencias de peso en el plantel del Deportivo Maipú en este certamen.
El equipo del Deportivo Maipú que prepara Alexis Matteo para enfrentar a All Boys
Con la baja de Rubens Sambueza, Alexis Matteo tendrá que realizar una modificación obligada para el partido frente al AllBo en el Omar Higinio Sperdutti. Por el experimentado mediocampista quedaría en el once titular Emiliano Ozuna, su reemplazo en el encuentro ante Alvarado.
El resto del equipo continuaría de la misma manera en la que viene presentándose en anteriores encuentros. Por ende, el Deportivo Maipú formaría de la siguiente manera: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal, Marelo Eggel, Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Pío Bonacci.