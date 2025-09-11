La baja sensible del Deportivo Maipú para enfrentar a All Boys

Luego del empate sin goles ante Alvarado, en Mar del Plata, el Deportivo Maipú recibió la mala noticia de la lesión de Rubens Sambueza. El referente del Cruzado debió abandonar el campo de juego a los 9 minutos del primer tiempo y se fue reemplazado por Emiliano Ozuna.

Sambueza 2 Rubens Sambueza es baja en el Deportivo Maipú para el encuentro ante All Boys.

Si bien resta que los estudios arrojen la índole de la lesión, todo indicaría que se trata de un desgarro por lo que Sambueza sería baja no solo en el encuentro ante All Boys sino que su presencia también estaría en duda para el compromiso de visitante ante Arsenal, por la fecha 32 de la Primera Nacional.