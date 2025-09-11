La baja sensible del Deportivo Maipú para enfrentar a All Boys

Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
El Deportivo Maipú se enfrentará al elenco blanquinegro, este domingo en la Fortaleza, con una baja de peso para Alexis Matteo.

Carolina Quiroga
Deportivo Maipú tendrá una baja sensible para enfrentar a All Boys. 

Deportivo Maipú se medirá este domingo ante All Boys por la fecha 31 de la Primera Nacional. El Cruzado recibirá en La Fortaleza al elenco blanquinegro buscando consolidarse en zona de Reducido a tres fechas para el final de la fase regular del certamen.

Luego del empate sin goles ante Alvarado, en Mar del Plata, el Deportivo Maipú recibió la mala noticia de la lesión de Rubens Sambueza. El referente del Cruzado debió abandonar el campo de juego a los 9 minutos del primer tiempo y se fue reemplazado por Emiliano Ozuna.

Sambueza 2
Rubens Sambueza es baja en el Deportivo Maipú para el encuentro ante All Boys.

Si bien resta que los estudios arrojen la índole de la lesión, todo indicaría que se trata de un desgarro por lo que Sambueza sería baja no solo en el encuentro ante All Boys sino que su presencia también estaría en duda para el compromiso de visitante ante Arsenal, por la fecha 32 de la Primera Nacional.

La baja de Rubens Sambueza, en menor gravedad, se suma a la de Gastón Mansilla (fractura tibia) y a la de Matías Viguet (rotura ligamentos cruzados), como ausencias de peso en el plantel del Deportivo Maipú en este certamen.

El equipo del Deportivo Maipú que prepara Alexis Matteo para enfrentar a All Boys

Con la baja de Rubens Sambueza, Alexis Matteo tendrá que realizar una modificación obligada para el partido frente al AllBo en el Omar Higinio Sperdutti. Por el experimentado mediocampista quedaría en el once titular Emiliano Ozuna, su reemplazo en el encuentro ante Alvarado.

El resto del equipo continuaría de la misma manera en la que viene presentándose en anteriores encuentros. Por ende, el Deportivo Maipú formaría de la siguiente manera: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal, Marelo Eggel, Emiliano Ozuna; Franco Saccone y Pío Bonacci.

