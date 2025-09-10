Al repasar la jugada en la pantalla, Ruggeri expresó: “Qué loco, cómo pasé. Mirá el Bambino Veira cómo me toca la cara. Pobre Bambino, pero estuvo bien. Hoy frío, digo que estuvo bien. Si no, iba a hacer una locura”.

Cuando sus compañeros pidieron tarjeta roja por la jugada, el Cabezón reveló: “Qué me va a echar si le hablé y le dije que Chilavert me escupió en la cara. Si a cualquiera de ustedes los escupen, ¿se quedan quietos y se van a su casa? Es lo peor que te pueden hacer, y Sánchez lo vio”.

Embed - RUGGERI VS CHILAVERT | Velez 4 Vs San Lorenzo 1 | Clausura 1996 | Fecha 17

“Chilavert saltó porque Rivadero gritó. Justo se levantó y lo raspé. Netto levantó las manos como diciendo que no era nada. ¿Por qué estaba ahí yo? Me quedé de 9. Le iba a pegar, le dije que no me importaba más el partido. Le dije que me quedaba para pegarle porque no me importaba más nada”, sumó.

Para culminar, Ruggeri se refirió a la reacción de los hinchas de Vélez tras su cruce con uno de los ídolos de la institución: “Cuando bajé ahí al banco, la gente de Vélez me quería matar. Me tiraron con todo”.