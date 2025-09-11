Los Pumas, con González e Isgró, buscarán revancha ante Australia: día, hora, TV y formaciones

Los Pumas, con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró, confirmaron el equipo para buscar revancha frente a Australia en la cuarta fecha del Rugby Championship.
González seguirá como titular en la tercera línea e Isgró remplazará como wing a Bautista Delguy en una de las tres modificaciones anunciadas por Felipe Contepomi respecto de la derrota (28-24) del sábado último en Townsville.
Guido Petti y el cordobés Joaquín Oviedo ingresarán en remplazo de Franco Molina y Pablo Matera siendo los otros dos cambios en el quince inicial de Los Pumas para el encuentro que se jugará este sábado 13 de septiembre a la 1 hora argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Otras novedades para el partido que se jugará en Sidney, con entradas agotadas, serán los ingresos de Justo Piccardo e Ignacio Mendy entre los reservas.
Los Wallabies confirmaron cuatro cambios con el debut como titular del joven apertura Tane Edmed y los ingresos del veterano pilar James Slipper (148 tests), el segunda línea Jeremy Williams y el centro Hunter Paisami. Los que salen son Tom Lynagh, Tom Robertson, Nick Frost y Len Ikitau.
Suplentes
1ra. fecha
2da. fecha
3ra. fecha
13 de septiembre
27 de septiembre
4 de octubre
Todos los partidos están en hora argentina.