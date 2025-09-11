Los Pumas, con González e Isgró, buscarán revancha ante Australia: día, hora, TV y formaciones

González seguirá como titular en la tercera línea e Isgró remplazará como wing a Bautista Delguy en una de las tres modificaciones anunciadas por Felipe Contepomi respecto de la derrota (28-24) del sábado último en Townsville.

pumas 1 Los Pumas se entrenaron en Sidney con la colaboración de Ben Smith, una leyenda de los All Blacks.

Guido Petti y el cordobés Joaquín Oviedo ingresarán en remplazo de Franco Molina y Pablo Matera siendo los otros dos cambios en el quince inicial de Los Pumas para el encuentro que se jugará este sábado 13 de septiembre a la 1 hora argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.