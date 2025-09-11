Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Rugby Championship

Los Pumas, con González e Isgró, buscarán revancha ante Australia: día, hora, TV y formaciones

Los Pumas, con Juan Martín González y Rodrigo Isgró, confirmaron el equipo para buscar revancha frente a Australia en el Rugby Championship.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Isgró vuelve después de dos partidos.

Isgró vuelve después de dos partidos.

Los Pumas, con los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró, confirmaron el equipo para buscar revancha frente a Australia en la cuarta fecha del Rugby Championship.

González seguirá como titular en la tercera línea e Isgró remplazará como wing a Bautista Delguy en una de las tres modificaciones anunciadas por Felipe Contepomi respecto de la derrota (28-24) del sábado último en Townsville.

pumas 1
Los Pumas se entrenaron en Sidney con la colaboraci&oacute;n de Ben Smith, una leyenda de los All Blacks.

Los Pumas se entrenaron en Sidney con la colaboración de Ben Smith, una leyenda de los All Blacks.

Guido Petti y el cordobés Joaquín Oviedo ingresarán en remplazo de Franco Molina y Pablo Matera siendo los otros dos cambios en el quince inicial de Los Pumas para el encuentro que se jugará este sábado 13 de septiembre a la 1 hora argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Otras novedades para el partido que se jugará en Sidney, con entradas agotadas, serán los ingresos de Justo Piccardo e Ignacio Mendy entre los reservas.

wallabies davis
Los Wallabies visitaron al equipo australiano de Copa Davis.

Los Wallabies visitaron al equipo australiano de Copa Davis.

Los Wallabies confirmaron cuatro cambios con el debut como titular del joven apertura Tane Edmed y los ingresos del veterano pilar James Slipper (148 tests), el segunda línea Jeremy Williams y el centro Hunter Paisami. Los que salen son Tom Lynagh, Tom Robertson, Nick Frost y Len Ikitau.

La formación de Los Pumas para la revancha con los Wallabies

  • 1. VIVAS, Mayco (34 caps)
  • 2. MONTOYA, Julián (111 caps) (Capitán)
  • 3. SCLAVI, Joel (30 caps)
  • 4. PETTI, Guido (92 caps)
  • 5. RUBIOLO, Pedro (26 caps)
  • 6. GONZÁLEZ, Juan Martín (45 caps)
  • 7. KREMER, Marcos (76 caps)
  • 8. OVIEDO, Joaquín (16 caps)
  • 9. GARCÍA, Gonzalo (14 caps)
  • 10. CARRERAS, Santiago (58 caps)
  • 11. CARRERAS, Mateo (29 caps)
  • 12. CHOCOBARES, Santiago (30 caps)
  • 13. CINTI, Lucio (37 caps)
  • 14. ISGRÓ, Rodrigo (10 caps)
  • 15. MALLÍA, Juan Cruz (45 caps) (Vicecapitán)

Suplentes

  • 16. RUIZ, Ignacio (21 caps)
  • 17. WENGER, Boris (1 cap)
  • 18. CORIA MARCHETTI, Francisco (4 caps)
  • 19. MOLINA, Franco (15 caps)
  • 20. MATERA, Pablo (115 caps) (Vicecapitán)
  • 21. MOYANO, Agustín (3 caps)
  • 22. PICCARDO, Justo (6 caps)
  • 23. MENDY, Ignacio (3 caps)

La formación de Australia para jugar con Los Pumas

  • 1. James Slipper (148 Tests)
  • 2. Billy Pollard (13 Tests)
  • 3. Taniela Tupou (62 Tests)
  • 4. Jeremy Williams (17 Tests)
  • 5. Tom Hooper (16 Tests)
  • 6. Rob Valetini (55 Tests)
  • 7. Fraser McReight (32 Tests)
  • 8. Harry Wilson (c) (28 Tests)
  • 9. Nic White (76 Tests)
  • 10. Tane Edmed (2 Tests)
  • 11. Corey Toole (2 Tests)
  • 12. Hunter Paisami (31 Tests)
  • 13. Joseph-Aukuso Suaalii (11 Tests)
  • 14. Max Jorgensen (14 Tests)
  • 15. Andrew Kellaway (44 Tests)

Suplentes

  • 16. Josh Nasser (6 Tests)
  • 17. Angus Bell (42 Tests)
  • 18. Zane Nonggorr (15 Tests)
  • 19. Lukhan Salakaia-Loto (41 Tests)
  • 20. Carlo Tizzano (9 Tests)
  • 21. Tate McDermott (48 Tests)
  • 22. James O’Connor (67 Tests)
  • 23. Filipo Daugunu (12 Tests)

Las posiciones del Rugby Championship 2025

  • 1- Nueva Zelanda 10
  • 2- Australia 9
  • 3- Sudáfrica 5
  • 4- Argentina 5

Rugby Championship 2025

1ra. fecha

  • Sudáfrica 22-38 Australia
  • Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

  • Sudáfrica 30 - Australia 22
  • Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

3ra. fecha

  • Australia 28 - Argentina 24
  • Nueva Zelanda 24 - Sudáfrica 17

13 de septiembre

  • 01:00 Australia - Argentina
  • 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

  • 02:05 Nueva Zelanda - Australia
  • 12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

  • 06:45 Australia - Nueva Zelanda
  • 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas