Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Rugby Championship

Los Pumas, con Juan Martín González de titular, tienen equipo para visitar a Australia

Los Pumas, con tres cambios y Juan Martín González de titular, confirmaron el equipo para enfrentar a los Wallabies por la tercera fecha del Rugby Championship.

Por UNO
González volverá a ser titular.

González volverá a ser titular.

Los Pumas, con tres cambios y Juan Martín González de titular, confirmaron el equipo para enfrentar a los Wallabies este sábado en Townsville por la tercera fecha del Rugby Championship.

El partido se jugará desde las 14:30 hora local (1:30 hora argentina), con transmisión de ESPN y Disney Plus, y es parte de la tercera fecha en la que Nueva Zelanda y Sudáfrica se medirán en Auckland.

Pumas

Para volver a jugar en Townsville, donde perdieron con Australia en 2021 (27-8) Felipe Contepomi anunció tres cambios respecto del gran triunfo ante los All Blacks, en Vélez: el pilar marplatense Joel Sclavi, Marcos Kremer y el cordobés Santiago Carreras ingresarán en lugar de Pedro Delgado (viajó a Inglaterra para sumarse a Harlequins), Joaquín Oviedo y el lesionado Tomás Albornoz.

El cordobés Oviedo estará en el banco de suplentes al que se sumarán el tucumano Francisco Coria, el salteño Benjamín Elizalde, el medio scrum cordobés Agustín Moyano y dos posibles debutantes: Boris Wenger, quien ya había jugado ante los British Lions, y el apertura Gerónimo Prisciantelli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1963406235858080140&partner=&hide_thread=false

Los Pumas para jugar con Australia

  • 1. VIVAS, Mayco
  • 2. MONTOYA, Julián (Capitán)
  • 3. SCLAVI, Joel
  • 4. MOLINA, Franco
  • 5. RUBIOLO, Pedro
  • 6. GONZÁLEZ, Juan Martín
  • 7. KREMER, Marcos
  • 8. MATERA, Pablo (Vicecapitán)
  • 9. GARCÍA, Gonzalo
  • 10. CARRERAS, Santiago
  • 11. CARRERAS, Mateo
  • 12. CHOCOBARES, Santiago
  • 13. CINTI, Lucio
  • 14. DELGUY, Bautista
  • 15. MALLÍA, Juan Cruz (Vicecapitán)

Finishers

  • 16. RUIZ, Ignacio
  • 17. WENGER, Boris *
  • 18. CORIA MARCHETTI, Francisco
  • 19. PETTI, Guido
  • 20. OVIEDO, Joaquín
  • 21. MOYANO, Agustín
  • 22. PRISCIANTELLI, Gerónimo *
  • 23. ELIZALDE, Benjamín

*Posible debut

Posiciones Rugby Championship

Pos. P G E P +/- PTS

  • 1. Nueva Zelanda 2 1 0 1 11 6
  • 2. Australia 2 1 0 1 8 5
  • 3. Sudáfrica 2 1 0 1 -8 4
  • 4. Argentina 2 1 0 1 -11 4

Rugby Championship 2025

1ra. fecha

  • Sudáfrica 22-38 Australia
  • Argentina 24 - Nueva Zelanda 41

2da. fecha

  • Sudáfrica 30 - Australia 22
  • Argentina 29 - Nueva Zelanda 23

6 de septiembre

  • 01:30 Australia - Argentina
  • 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

13 de septiembre

  • 01:00 Australia - Argentina
  • 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

  • 02:05 Nueva Zelanda - Australia
  • 12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

  • 06:45 Australia - Nueva Zelanda
  • 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas