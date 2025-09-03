Los Pumas, con Juan Martín González de titular, tienen equipo para visitar a Australia

Los Pumas, con tres cambios y Juan Martín González de titular, confirmaron el equipo para enfrentar a los Wallabies este sábado en Townsville por la tercera fecha del Rugby Championship.
El partido se jugará desde las 14:30 hora local (1:30 hora argentina), con transmisión de ESPN y Disney Plus, y es parte de la tercera fecha en la que Nueva Zelanda y Sudáfrica se medirán en Auckland.
Para volver a jugar en Townsville, donde perdieron con Australia en 2021 (27-8) Felipe Contepomi anunció tres cambios respecto del gran triunfo ante los All Blacks, en Vélez: el pilar marplatense Joel Sclavi, Marcos Kremer y el cordobés Santiago Carreras ingresarán en lugar de Pedro Delgado (viajó a Inglaterra para sumarse a Harlequins), Joaquín Oviedo y el lesionado Tomás Albornoz.
El cordobés Oviedo estará en el banco de suplentes al que se sumarán el tucumano Francisco Coria, el salteño Benjamín Elizalde, el medio scrum cordobés Agustín Moyano y dos posibles debutantes: Boris Wenger, quien ya había jugado ante los British Lions, y el apertura Gerónimo Prisciantelli.
