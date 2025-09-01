Rodrigo Isgró busca su lugar nuevamente en el XV titular de Los Pumas.

Luego de la resonante victoria sobre Nueva Zelanda, Los Pumas ya piensan en lo que viene, con la premisa de continuar por la senda del triunfo. Australia asoma en el horizonte y el plantel ya se mueve en tierra wallaby con los mendocinos Rodrigo Isgró y Juan Martín González dentro de la nómina.

Tras un largo viaje hasta el otro lado del mundo, Los Pumas tuvieron trabajos regenerativos y livianos el domingo y ya este lunes arrancó a elevarse la intensidad. El duelo ante Australia, por la tercera fecha del Rugby Championship, será este sábado desde la 1.30 de la madrugada.

Los Pumas vienen de un histórico triunfo y van por más.

Juan Martín González viene de ser titular en la resonante victoria sobre los All Blacks y es una fija para integrar la tercera línea, mientras que Rodrigo Isgró intentará volver a aparecer en escena luego de quedar afuera de los convocados en el duelo anterior.

Felipe Contepomi tendrá una baja confirmada y bastante sensible porque Tomás Albornoz padece una lesión en su mano por y no podrá ser de la partida ante los Wallabies. El equipo se dará a conocer recién el jueves, por lo que el entrenador tendrá tiempo de idear el XV ideal que considere conveniente.

Así sigue la agenda del Rugby Championship

13 de septiembre

  • 01:00 Australia - Argentina
  • 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

  • 02:05 Nueva Zelanda - Australia
  • 12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

  • 06:45 Australia - Nueva Zelanda
  • 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Los Pumas 7s tienen calendario para el nuevo Circuito Mundial

Con nuevo sistema de competencia y cambio en el formato, el camino en el Circuito Mundial de Seven ya tiene agenda confirmada: el certamen comenzará en Dubai (29 y 30 de noviembre) y, una semana más tarde, las delegaciones se trasladarán a Sudáfrica para enfrentarse en el ya tradicional Seven de Ciudad del Cabo (6 y 7 de diciembre).

Ya en 2026, la acción continuará en Singapur, el 31 de enero y 1 de febrero. Luego, irán a Australia, con su ciudad aun por definirse, los días 7 y 8 de febrero. Finalmente, la temporada seguirá en Vancouver (7 y 8 de marzo), y tendrá

