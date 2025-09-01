Felipe Contepomi tendrá una baja confirmada y bastante sensible porque Tomás Albornoz padece una lesión en su mano por y no podrá ser de la partida ante los Wallabies. El equipo se dará a conocer recién el jueves, por lo que el entrenador tendrá tiempo de idear el XV ideal que considere conveniente.
Así sigue la agenda del Rugby Championship
13 de septiembre
- 01:00 Australia - Argentina
- 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica
27 de septiembre
- 02:05 Nueva Zelanda - Australia
- 12:10 Sudáfrica - Argentina
4 de octubre
- 06:45 Australia - Nueva Zelanda
- 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)
Los Pumas 7s tienen calendario para el nuevo Circuito Mundial
Con nuevo sistema de competencia y cambio en el formato, el camino en el Circuito Mundial de Seven ya tiene agenda confirmada: el certamen comenzará en Dubai (29 y 30 de noviembre) y, una semana más tarde, las delegaciones se trasladarán a Sudáfrica para enfrentarse en el ya tradicional Seven de Ciudad del Cabo (6 y 7 de diciembre).
Ya en 2026, la acción continuará en Singapur, el 31 de enero y 1 de febrero. Luego, irán a Australia, con su ciudad aun por definirse, los días 7 y 8 de febrero. Finalmente, la temporada seguirá en Vancouver (7 y 8 de marzo), y tendrá