Felipe Contepomi tendrá una baja confirmada y bastante sensible porque Tomás Albornoz padece una lesión en su mano por y no podrá ser de la partida ante los Wallabies. El equipo se dará a conocer recién el jueves, por lo que el entrenador tendrá tiempo de idear el XV ideal que considere conveniente.

Así sigue la agenda del Rugby Championship

13 de septiembre

01:00 Australia - Argentina

04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

02:05 Nueva Zelanda - Australia

12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

06:45 Australia - Nueva Zelanda

10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Los Pumas 7s tienen calendario para el nuevo Circuito Mundial

Con nuevo sistema de competencia y cambio en el formato, el camino en el Circuito Mundial de Seven ya tiene agenda confirmada: el certamen comenzará en Dubai (29 y 30 de noviembre) y, una semana más tarde, las delegaciones se trasladarán a Sudáfrica para enfrentarse en el ya tradicional Seven de Ciudad del Cabo (6 y 7 de diciembre).

Ya en 2026, la acción continuará en Singapur, el 31 de enero y 1 de febrero. Luego, irán a Australia, con su ciudad aun por definirse, los días 7 y 8 de febrero. Finalmente, la temporada seguirá en Vancouver (7 y 8 de marzo), y tendrá