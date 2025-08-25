Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Rugby Championship

El desafío que afrontarán Los Pumas en el Rugby Championship tras su triunfazo ante los All Blacks

Tras su consagratorio triunfo ante los All Blacks Los Pumas iniciarán este viernes una larga travesía para completar su participación en el Rugby Championship 2025,

Por UNO
Tras su consagratorio triunfo ante los All Blacks en Vélez Los Pumas iniciarán este viernes una larga travesía para completar su participación en el Rugby Championship 2025, quizás el último con el formato actual.

Con al menos un par de cambios en el plantel, el seleccionado nacional viajará rumbo a Australia donde jugará los dos partidos con los Wallabies el sábado 6 de septiembre en Townsville y una semana más tarde (sábado 13/9) en Sidney.

albornoz
Tomás Albornoz fue sometido a una cirugía y será baja en Los Pumas ante Australia por el Rugby Championship.

Las bajas ya confirmadas para estos dos partidos son las de Tomás Albornoz, quien sufrió la luxación traumática del quinto dedo de su mano izquierda y Nahuel Tetaz Chaparro quien se despidió del seleccionado a los 36 años venciendo nada menos que a Nueva Zelanda.

Luego los dirigidos por Felipe Contepomi se trasladarán a Sudáfrica para jugar con los Springboks el sábado 27 de septiembre en Durban y de allí ambos seleccionados viajarán a Londres para cerrar el Rugby Championship 2025 enfrentándose en el estadio de Twickenham el sábado 4 de octubre.

Serán cuatro partidos en cinco semanas y visitando tres continentes diferentes. Un verdadero desafío.

gonzalez 1
Juan González prepara las valijas para un viaje en el que visitará tres continentes.

Lo que viene para el Rugby Championship

Estas semanas serán también clave para definir el futuro del Rugby Championship ya que el contrato para jugarlo con el actual formato culmina este año y Nueva Zelanda y Sudáfrica han anunciado un acuerdo para realizar giras entre ambos países.

Otro cambio importante sería a partir de 2026 la disputa de una Liga Mundial que cruzaría a los países del Seis Naciones y a los del Rugby Championship más Japón y Fiji en partidos por los puntos durante las ventanas de julio y noviembre.

Cinco mendocinos en Argentina XV

Argentina XV, el segundo equipo nacional, realizará una concentración esta semana en Casa Pumas con un plantel de 34 convocados y en vistas de los próximos compromisos internacionales.

En la nómina figuran los mendocinos Juan Manuel Vivas, Aitor Bildosola (Los Tordos); Agustín Sarelli, Julián Hernández (Marista) y Facundo Cardozo (Teqüé).

