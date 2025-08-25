Inicio Ovación Fútbol Lautaro Martínez
Lautaro Martínez inició con un gol su octava temporada en la Serie A con el Inter

Inter, con un tanto de Lautaro Martínez, tuvo un debut ideal en la Serie A al golear como local al Torino.

Por UNO
Inter, con un tanto de Lautaro Martínez, tuvo un debut ideal en la Serie A al golear como local al Torino en el estadio Giuseppe Meazza.

El Toro, capitán una vez más, inició su octava temporada en el conjunto neroazzurro marcando el tercer gol en la victoria 5 a 0 del último finalista de la Champions League.

De esta manera Lautaro Martínez llegó a 154 goles en 336 partidos oficiales con la camiseta del Inter club al que llegó en septiembre del 2018 y en que ya ganó 7 títulos: 2 en la Serie A, 2 en la Copa Italia y 3 en la Supercopa de Italia.

Alessandro Bastoni, el francés Marcus Thuram, en dos oportunidades, y el francés Ange Bonny completaron la aplastante victoria del Inter.

"Hablamos mucho entre nosotros después del Mundial de Clubes y el entrenador (Cristian Civu) nos está dando un apoyo enorme y nos está animando a trabajar duro. Estamos contentos con este primer partido" (Lautaro Martínez). "Hablamos mucho entre nosotros después del Mundial de Clubes y el entrenador (Cristian Civu) nos está dando un apoyo enorme y nos está animando a trabajar duro. Estamos contentos con este primer partido" (Lautaro Martínez).

La fecha inicial de la Serie A

Jugada la primera fecha de la Serie A los equipos que debutaron ganando son Inter, Como, Juventus, Napoli, Cremonese y Roma.

En cuanto a los argentinos, además de Lautaro hubo un gol de Nico Paz en el Como.

