Lautaro Martínez inició con un gol su octava temporada en la Serie A con el Inter

Alessandro Bastoni, el francés Marcus Thuram, en dos oportunidades, y el francés Ange Bonny completaron la aplastante victoria del Inter.

Embed - GOL DEL TORO MARTÍNEZ Y PALIZA DE INTER POR EL DEBUT EN EL CALCIO | Inter 5-0 Torino | RESUMEN

"Hablamos mucho entre nosotros después del Mundial de Clubes y el entrenador (Cristian Civu) nos está dando un apoyo enorme y nos está animando a trabajar duro. Estamos contentos con este primer partido" (Lautaro Martínez). "Hablamos mucho entre nosotros después del Mundial de Clubes y el entrenador (Cristian Civu) nos está dando un apoyo enorme y nos está animando a trabajar duro. Estamos contentos con este primer partido" (Lautaro Martínez).

La fecha inicial de la Serie A

Jugada la primera fecha de la Serie A los equipos que debutaron ganando son Inter, Como, Juventus, Napoli, Cremonese y Roma.

En cuanto a los argentinos, además de Lautaro hubo un gol de Nico Paz en el Como.