En seis fechas el Tomba no ganó (3 derrotas y 3 empates) y con la de este lunes acumula cinco derrotas seguidas: 3 por el torneo (Gimnasia La Plata, River y Vélez) y 2 por la Copa Sudamericana (los dos con Atlético Mineiro).

ribonetto Ribonetto no pudo sumar puntos como DT de Godoy Cruz. Axel Lloret

Desde que Walter Ribonetto se hizo cargo del equipo Godoy Cruz perdió los cuatro partidos que disputó con 9 goles en contra y solo 3 a favor. Los resultados hasta el momento no han sido buenos para quien fue ayudante de Diego Dabove en el 2018 y no ha podido enderezar el rumbo.