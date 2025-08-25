El Tomba se fue silbado y preocupado.

Axel Lloret

Godoy Cruz sufrió ante Vélez una nueva derrota en el Feliciano Gambarte, la tercera seguida en el Torneo Clausura donde sigue sin ganar y mira con preocupación la tabla anual acumulada que define uno de los descensos a la Primera Nacional.

En seis fechas el Tomba no ganó (3 derrotas y 3 empates) y con la de este lunes acumula cinco derrotas seguidas: 3 por el torneo (Gimnasia La Plata, River y Vélez) y 2 por la Copa Sudamericana (los dos con Atlético Mineiro).

Ribonetto no pudo sumar puntos como DT de Godoy Cruz.

Desde que Walter Ribonetto se hizo cargo del equipo Godoy Cruz perdió los cuatro partidos que disputó con 9 goles en contra y solo 3 a favor. Los resultados hasta el momento no han sido buenos para quien fue ayudante de Diego Dabove en el 2018 y no ha podido enderezar el rumbo.

El Tomba se fue silbado por sus hinchas, no gana desde el 6 de mayo (a Luqueño por la Sudamericana), ganó solo 5 partidos en el año y está a solo dos puntos del descenso por la tabla anual.

Las posiciones de la Tabla Anual acumulada

  • San Martín de San Juan estaría descendiendo por la tabla de promedios.
  • Aldosivi (tiene un partido pendiente) y Talleres estarían jugando un desempate.
  • Quedan diez fechas para sumar en esta Tabla Anual acumulada.

Lo que viene para Godoy Cruz

En el Clausura a Godoy Cruz le quedan 10 partidos para mejorar una campaña que lo ubica en el puesto 14 con 3 puntos y en una temporada en la que contando el Apertura acumula 10 partidos sin ganar (5 empates y 5 derrotas).

La última vez que el Tomba sumó de a tres por el certamen local fue 28 de abril (1-0 a Atlético Tucumán en el Malvinas).

  • Lunes 1/9 a las 19.15 vs Platense (V)
  • 14/9 vs. Barracas Central (L)
  • 21/9 vs. Instituto (L)
  • 28/9 vs. San Lorenzo (V)
  • 5/10 vs. Independiente (L)
  • 12/10 vs. Independiente Rivadavia (V)
  • 19/10 vs. Lanús (V)
  • 2/11 vs. San Martín de San Juan (L)
  • 9/11 vs. Atlético Tucumán (V)
  • 16/11 vs. Deportivo Riestra (L)

