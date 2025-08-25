El Tomba se fue silbado por sus hinchas, no gana desde el 6 de mayo (a Luqueño por la Sudamericana), ganó solo 5 partidos en el año y está a solo dos puntos del descenso por la tabla anual.
Las posiciones de la Tabla Anual acumulada
- San Martín de San Juan estaría descendiendo por la tabla de promedios.
- Aldosivi (tiene un partido pendiente) y Talleres estarían jugando un desempate.
- Quedan diez fechas para sumar en esta Tabla Anual acumulada.
Lo que viene para Godoy Cruz
En el Clausura a Godoy Cruz le quedan 10 partidos para mejorar una campaña que lo ubica en el puesto 14 con 3 puntos y en una temporada en la que contando el Apertura acumula 10 partidos sin ganar (5 empates y 5 derrotas).
La última vez que el Tomba sumó de a tres por el certamen local fue 28 de abril (1-0 a Atlético Tucumán en el Malvinas).
- Lunes 1/9 a las 19.15 vs Platense (V)
- 14/9 vs. Barracas Central (L)
- 21/9 vs. Instituto (L)
- 28/9 vs. San Lorenzo (V)
- 5/10 vs. Independiente (L)
- 12/10 vs. Independiente Rivadavia (V)
- 19/10 vs. Lanús (V)
- 2/11 vs. San Martín de San Juan (L)
- 9/11 vs. Atlético Tucumán (V)
- 16/11 vs. Deportivo Riestra (L)