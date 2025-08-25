El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Conejo de Fuego Yin, una combinación que equilibra la sensibilidad y la diplomacia del Conejo con la intensidad y el calor del Fuego Yin. La energía de este día invita a la introspección activa, la creatividad aplicada y el cuidado de las relaciones, favoreciendo la resolución de conflictos con tacto. Para la astrología china, es un momento ideal para que los signos dediquen tiempo a actividades que requieran concentración, planificación y delicadeza, evitando la impulsividad y los enfrentamientos directos. El Fuego Yin aporta motivación interna y entusiasmo silencioso, mientras que el Conejo suaviza los efectos más agresivos del elemento, fomentando armonía y reflexión. Se recomienda equilibrar acción y paciencia, aprovechando la jornada para consolidar proyectos sin presionar demasiado los resultados.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este martes para los 12 signos en el día del Conejo de Fuego