Municipalidad de Maipú superó a UNCuyo y es campeón del Apertura masculino de handball

Embed - Maipú campeón de handball

También integraron el equipo: Lautaro Cortes, Juan Zafarana, Máximo Pérez, Joaquín Cepeda, Zacarías Bonovich, Agustín Fourcade, Santiago Pérez, Luciano Faraz y Leonardo Ledesma. El DT Souto Cueto estuvo secundado por Ernesto Silnik, Miguel Jouas y Gaspar Pona.

Para los universitarios marcaron Martín Giménez (5), Pablo Smovir (4) Felipe Bouzo (4), Bautista Sánchez (3), Renzo Isgró (2), Enzo Peña (2), Valentino Campini (2), Mateo Isgró (2) y Julián Peralta (2).

Completaron el plantel: Simón Condorelli, Santiago Salinas, Lucas Riquero, Matías Aguilar, Matías Aberastain, Santiago Buenanueva y Agustín Morán. Fueron dirigidos por Federico De Cara ayudado por Andrés Castro y Paul Montigel.

Tercer puesto para Municipalidad de Tupungato

Recordamos que la U le había ganado en semifinales a Godoy Cruz y los maipucinos a Municipalidad de Tupungato. En la definición por el tercer puesto, jugada en el polideportivo de Tupungato, los del Valle de Uco locales superaron a los Tombinos por 36 a 31 (PT 23-18).

Francisco Contino anotó 11 goles y Luciano Leiva (8) para ser los más efectivos del conjunto de Tupungato. En los visitantes el goleador fue Agustín Carloni con 12 anotaciones.