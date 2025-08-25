Inicio Ovación Polideportivo handball
Municipalidad de Maipú superó a UNCuyo y es campeón del Apertura masculino de handball

Municipalidad de Maipú superó en la final del Apertura masculino de handball a la UNCuyo, en el propio estadio universitario.

Por UNO
Maipú es campeón del Apertura masculino.

Municipalidad de Maipú superó en la final del Apertura masculino de handball a la UNCuyo, en el propio estadio universitario, por 27 a 25, tras ir abajo en el primer tiempo por 14 a 12.

Así el equipo que dirige Martín Souto Cueto se tomó revancha de lo ocurrido en el torneo Clausura 2024 organizado por Amebal (Asociación Mendocina de balonmano). Se suma este título al de la Liga de Honor femenina logrado por Municipalidad de Maipú, como local, frente a las chicas de la UNCuyo.

Para el conjunto de Maipú el goleador fue Valentín Faraz con 10 tantos, seguido por Juan Ignacio Cuello (7), Juan Pablo Bunader (4), Benjamín Iatrino (3), Valentín Herrera (2) y Santiago Solá (1).

También integraron el equipo: Lautaro Cortes, Juan Zafarana, Máximo Pérez, Joaquín Cepeda, Zacarías Bonovich, Agustín Fourcade, Santiago Pérez, Luciano Faraz y Leonardo Ledesma. El DT Souto Cueto estuvo secundado por Ernesto Silnik, Miguel Jouas y Gaspar Pona.

Para los universitarios marcaron Martín Giménez (5), Pablo Smovir (4) Felipe Bouzo (4), Bautista Sánchez (3), Renzo Isgró (2), Enzo Peña (2), Valentino Campini (2), Mateo Isgró (2) y Julián Peralta (2).

Completaron el plantel: Simón Condorelli, Santiago Salinas, Lucas Riquero, Matías Aguilar, Matías Aberastain, Santiago Buenanueva y Agustín Morán. Fueron dirigidos por Federico De Cara ayudado por Andrés Castro y Paul Montigel.

Tercer puesto para Municipalidad de Tupungato

Recordamos que la U le había ganado en semifinales a Godoy Cruz y los maipucinos a Municipalidad de Tupungato. En la definición por el tercer puesto, jugada en el polideportivo de Tupungato, los del Valle de Uco locales superaron a los Tombinos por 36 a 31 (PT 23-18).

Francisco Contino anotó 11 goles y Luciano Leiva (8) para ser los más efectivos del conjunto de Tupungato. En los visitantes el goleador fue Agustín Carloni con 12 anotaciones.

