El hockey sobre césped fue el otro gran ganador siendo el deporte que más medallas logró, aportando tres oros más gracias a los títulos de Los Leoncitos (con Lautaro Martínez) y de las Leoncitas (Milagros Alastra y Sol Guignet).

leoncitas 1

El resto de la cosecha tuvo a Martín Mansilla con plata (en remo), Lucía Miralles con plata (en Mountain bike), Nahuel Rojas (plata en vóley) y Martín Maya (plata en balonmano) más los bronces de Mateo Di Leo Blas (taekwondo) y Josefina Mella (tiro).

El podio de los Juegos Panamericanos de Asunción 2025

Brasil 175 medallas (70 oros, 50 platas, 55 bronces). Estados Unidos 142 medallas (54 oros, 43 platas y 44 bronces). Colombia 115 medallas (48 oros, 27 platas y 40 bronces).

¿Cómo terminó Argentina en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025?

La delegación nacional terminó en el quinto puesto en la cita continental. La cosecha tuvo 95 medallas en total, con 27 oros, 38 platas y 30 bronces. Barreiro y la nadadora Agostina Hein ganaron tres medallas doradas cada una y fueron las atletas más destacadas. Además, el canotaje fue el deporte que más preseas logró, con siete

Las medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025