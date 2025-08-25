Imputaron a dos patovicas por la agresión a un adolescente en una fiesta de 15

agresion adolescente salon desert gala El momento en que el joven fue agredido.

El coordinador de la seguridad del salón defendió a los patovicas

Lautaro Ambrosio, jefe de seguridad del salón Desert Gala, explicó que el chico de 16 años intentó colarse a la fiesta y que estaba muy agresivo. Según su relato, el accionar de los empleados de seguridad estuvo "dentro del ámbito de riesgo permitido".

Además, aportó el dato de que uno de los patovicas fue golpeado por el adolescente en el pómulo y una ceja. "Cuando un seguridad recibe golpes de puño lo mínimo es que le hagan una maniobra de reducción al chico".

"El menor estaba enajenado, muestra de ello es que el saco y pantalón del seguridad estaban rotos, aunque eso no se ve en el video", declaró el coordinador de la seguridad del Desert.

El video al que hace referencia es el siguiente:

Embed - Patovicas controlaron a un adolescente en una fiesta en Chacras

"Lo que vemos en el video es la culminación de una maniobra de reducción por parte de un seguridad a un menor. Era la segunda vez que entraba de manera ilegal a la propiedad privada por una avalancha desde el portón del Desert", aseguró Ambrosio.

Además, relató que el chico no estaba en el listado de invitados y que ingresó "2 veces de forma ilícita".

La madre dio otra versión de los hechos

Según la versión de la madre del adolescente, quien no presenció el hecho pero escuchó el testimonio de su hijo, el chico sí tenía invitación para la fiesta. Como prueba de ello, afirmó que le habían escaneado el celular al ingresar y contaba con un "tícket para dejar su abrigo en el guardarropa del salón".

Relató que su hijo y dos amigos salieron porque otro había quedado afuera y no se sentía bien por ser insulinodependiente. "Ahí decidieron irse, además que había mucho lío afuera porque muchos se querían colar. Llamaron a un Cabify para irse, cuando mi hijo se dio cuenta que se había olvidado su campera en el guardarropas".

Embed - Denunciaron una agresión a un adolescente en una fiesta de Chacras

"Se acercó al portón y el patovica le dijo que cuando saliera una camioneta entrara. Le pidió el papel, se fue a buscar la campera y ahí mi hijo recibió los ataques. Él no entendía por qué. Le dieron una piña en la sien y se defendió, por supuesto", contó.

Añadió: "Mi hijo quedó desvanecido unos segundos, perdió la conciencia, cuando se despertó sentía que el corazón se le iba a salir por los oídos y que le dolía todo el cuerpo. No sabía por dónde le habían pegado".

El chico fue en la mañana de este lunes al Cuerpo Médico Forense donde constataron lesiones leves: "Tiene el cuerpo adolorido, golpes en la cara, en el cuello, en la espalda, no sabe si lo patearon porque le duele la espalda. Tiene las rodillas lastimadas y las manos peladas".

"Siento impotencia, indefensión. No estaba en una fiesta clandestina, uno confía en el sistema en la seguridad en los salones", contó en referencia al video en el que se ve que un patovica lo tenía en el piso.

La abogada que asesora a la víctima aseguró que faltan pruebas

Susana Soleti, que asesora al adolescente y a su familia, aseguró que aún quedan pruebas por incorporarse a la causa y que solicitarán una evaluación psicológica de la víctima para analizar si pedir agravar la imputación. "La mayoría de los testigos son menores y la única manera de tomarles declaración es a través de cámara gesell.

"En el video se ve cómo al menor le tiran el cuerpo encima y lo asfixian sin necesidad porque el chico no estaba agrediendo a nadie", concluyó.